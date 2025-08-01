ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları sert yükseldi.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi 104 bin kişilik artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Mayıs ve haziran aylarındaki tarım dışı istihdam verileri ise toplamda 258 bin kişilik aşağı yönlü revize yapıldı.

Faiz indirimi beklentisi yükseldi

Vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcılar, önümüzdeki aylarda faiz indirimi olasılığına yönelik bahislerini artırdı ve gelecek ay yapılacak toplantıda faiz indirimi olasılığını yüzde 45'ten yüzde 85'e çıkardı.

Verinin ardından dolar, diğer para birimlerine karşı yüzde 0,7 değer kaybederken altın fiyatlarında günlük yükseliş yüzde 1,6'yı aştı.

Tahvil faizlerinde de düşüş görüldü. İki yıllık Hazine tahvillerinin getirileri 0,16 puan düşerek yüzde 3,79'a geriledi.

Veri sonrası altın fiyatları yükseldi

Veri öncesi 3 bin 300 dolar bandında olan ons altın fiyatları verilerin ardından 3 bin 345 dolara kadar yükseldi.

Dolar/TL ve ons altının etkili olduğu gram altın fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Gram altın veri öncesinde 4 bin 316 lirada bulunurken veri sonrasında 4 bin 373 liraya kadar yükseldi.

Saat 16.00 itibarıyla gram altın 4 bin 360 liradan işlem görürken ons altın 3 bin 340 lirada bulunuyor.

Dolar/TL ise 40,65 seviyesinde bulunuyor.