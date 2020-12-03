Kritik enflasyon verisi öncesinde dolar ve euroda son durum

Küresel piyasalarda aşı iyimserliği devam ederken bugün yurt içi piyasaların odağında kasım ayı enflasyon verisi olacak.

Kritik veri öncesinde döviz kurlarında ise dünkü kapanış seviyelerine yakın bir seyir söz konusu.



Saat 09:15 itibarıyla dolar/TL, 7,8655'ten euro/TL'de 9,5380'den el değiştiriyor.

Aylık yüzde 1 enflasyon artışı bekleniyor

Yurt içinde enflasyon verileri günün en önemli gündemi olacak. Piyasalarda gerçekleştirilen anketlerde medyan tahmini aylık yüzde 1 civarı enflasyon beklentisine işaret ediyor. Aylık yüzde 1'lik enflasyon tahminiyle yıllık enflasyon da yüzde 12,60 artış civarında bekleniyor. Bir önceki ay aylık yüzde 2,13, yıllık yüzde 11,89 enflasyon yaşanmıştı. TÜFE enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak.



Enflasyonun ardından öğleden sonra TCMB'nin haftalık rutin para ve banka istatistikleri de izlenecek veriler arasında olacak. 13–20 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 389,7 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü. Tahvil piyasasında giriş 175,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası rezervlerinden brüt olanda 3,34 milyar dolar, net olanda 2,02 milyar milyar dolar arttı.

Yurt dışı piyasalarda gündem

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM imalat dışı endeks (18.00), doğal gaz stokları (18.30) verileri izlenecek.



Global piyasalarda da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.