Kritik faiz kararı öncesi dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Yurt içinde faiz kararının dışında konut satışları, bütçe rakamları da yakından izlenecek. ABD'nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.



Faiz kararı öncesinde sabah saatleri itibariyle dolar/TL, dün gördüğü 8,10'un altındaki seviyelerini koruyor. Dolar/TL 8,06-8,07 seviyelerinden değerlenirken Euro/TL ise 9,70'in hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL haftaiçinde dolarda küresel değer kaybı ile 8,2'li seviyelerden 8,1'e geriledikten sonra yatay bir seyir izledi. Piyasalarda hem TCMB'nin faiz kararı hem de PPK metnindeki değişiklikleri önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin vereceği sinyallere göre fiyatlama yapılması bekleniyor.

Dolar endeksi dün 91,751 ile dört haftanın dip seviyesine geriledikten sonra bugün 91,601 seviyesindeydi. Fed yetkililerinden art arda gelen faizlerin düşük seviyelerde tutulacağı yönündeki açıklamaların ABD Hazine tahvil getirilerini düşürmekte etkili olduğu görülüyor.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak (14.00).



Piyasalarda genel beklenti faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Sayıları çok az olmakla birliktre sembolik bir faiz artışı bekleyen analistler de mevcut. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun ilk faiz toplantısında alınacak karar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Kavcıoğlu, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." açıklaması yapmıştı. TÜİK en son enflasyonu yıllık yüzde 16,19 olarak açıklamıştı. Merkez Bankasının haftalık repo gösterge faiz oranı yüzde 19,00 seviyesinde bulunuyor.



TÜİK konut satışları, ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak (10.00). Konut satışları Şubat ayında yıllık yüzde 31,6 düşüşle 81 bin 222 olarak açıklanmıştı.



TCMB özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak (10.00).



Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıklayacak.



Bütçe Şubat ayında 23,17 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla 35,93 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya (09.00), Fransa (09.45) ve İtalya'da (11.00) tüketici fiyatları Avrupa'da izlenecek veriler olacak.



ABD'de önemli veriler üst üste gelecek. Perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları,

NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30), sermaye hareketleri (23.00) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek.