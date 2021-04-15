Kritik faiz kararı öncesi piyasalarda son durum

Yurt içi piyasalarda, bu haftanın hatta ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor. Yurt içinde faiz kararının dışında sabah saatlerinde gelen konut satışı istatistikleri satışların toparlanma eğiliminde olduğuna işaret etti. Faiz kararından önce açıklanan mart ayı bütçe dengesi rakamlarında bütçe fazlası 23,8 milyar lira oldu. Yurt dışında ise ABD'nin de bugün yoğun veri gündemi bulunuyor.



Döviz kurlarında dün başlayan düşüşler bu sabah saatleri itibariyle de devam ediyor. Faiz kararı öncesinde dolar/TL 8,02 düzeyinden işlem görürken; euro/TL 9,63'e kadar çekildi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde işlem gören hisse senetleri ise ortalama yüzde 0,25 ile pozitif seyrediyor. BİST 100 Endeksi 1.415 puan seviyelerinde.

Piyasalarda hem TCMB'nin faiz kararı hem de PPK metnindeki değişiklikleri önümüzdeki dönemde uygulanacak para politikasına ilişkin vereceği sinyallere göre fiyatlama yapılması bekleniyor.

Dolar endeksi dün 91,751 ile dört haftanın dip seviyesine geriledikten sonra bugün 91,600'ün altında seyrediyor. Fed yetkililerinden art arda gelen faizlerin düşük seviyelerde tutulacağı yönündeki açıklamaların ABD Hazine tahvil getirilerini düşürmekte etkili olduğu görülüyor. Hafta başında yüzde 1,70'lere doğru hareketlenen ABD devlet tahvili faizleri de 1,6170'e kadar çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

Haftanın merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak (14.00).



Piyasalarda genel beklenti faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Sayıları çok az olmakla birliktre sembolik bir faiz artışı bekleyen analistler de mevcut. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun ilk faiz toplantısında alınacak karar piyasalar tarafından yakından izlenecek. Kavcıoğlu, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." açıklaması yapmıştı. TÜİK en son enflasyonu yıllık yüzde 16,19 olarak açıklamıştı. Merkez Bankasının haftalık repo gösterge faiz oranı yüzde 19,00 seviyesinde bulunuyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe rakamlarını açıklayacak.



Bütçe Şubat ayında 23,17 milyar TL fazla verirken, faiz dışı fazla 35,93 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Almanya (09.00), Fransa (09.45) ve İtalya'da (11.00) tüketici fiyatları Avrupa'da izlenecek veriler olacak.



ABD'de önemli veriler üst üste gelecek. Perakende satışlar, New York Fed İmalat Endeksi, İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi (15.30), sanayi üretimi (16.15), işletme stokları,

NAHB Konut Piyasası Endeksi (17.00), doğal gaz stokları (17.30), sermaye hareketleri (23.00) verileri piyasalar tarafından yakından takip edilecek.