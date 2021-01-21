Kritik faiz kararları öncesinde dolar ve euroda son durum

Merkez bankalarından faiz kararlarının öncelikli gündem olarak takip edileceği bir güne başlanıyor. Japonya ve Brezilya'dan gelen kararların ardından gün içinde başta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ve

Avrupa Merkez Bankası(ECB) olmak üzere 7 faiz toplantısı bulunuyor.

Haftanın açılışında 7,50'nin üzerine tırmandıktan sonra 7,40'lara doğru çekilen dolar/TL, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı öncesinde 7,40'ın hemen altında değerleniyor. Dün 9 liranın altında kapanan Euro/TL ise 9 lira sınırında hareket ediyor.

Gözler TCMB'nin faiz kararında

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde. Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği, 4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin Ocak toplantısında 50 baz puan, 2'si ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti. AA Finans'ın piyasa beklenti anketinde ise, 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.

TÜİK ise bugün tarımsal girdi fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerini de açıklayacak. (10.00) Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında değişiklik göstermeyerek 80,1 seviyesinde kalmıştı.



Öğleden sonra sırasıyla BDDK haftalık bülteni ve TCMB haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB haftalık raporunda rezervler, yurt dışı yerleşiklerin hareketleri ve yurç içi yerleşiklerin döviz pozisyonu izlenecek (14.30).



Işık Plastik halka arzında iki gün sürecek talep toplama başlayacak.

ABD'de Biden göreve başladı, Japonya faizi değiştirmedi

ABD’de Başkan seçilen Joe Biden, ABD’nin 46’ıncı Başkanı olarak yemin etti ve görevine başladı. Brezilya ve Japonya merkez bankaları beklentiği gibi faiz oranında değişikliğe gitmedi. Japonya Merkez Bankası, gelecek mali yıl için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Yurt dışı gündem

ECB'nin faiz kararı 15.45'te açıklanacak. Piyasalarda faiz oranlarında bir değişiklik tahmini bulunmuyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, Para

Politikası Kurulu kararının ardından saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyecek.



Günün diğer faiz kararları Endonezya, Norveç, Ukrayna, Güney Afrika ve

Paraguay'dan gelecek. Hiç bir bankadan faiz değişikliği tahmini bulunmuyor.

Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faiz toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek (09.30).



ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları, Philadelphia

Fed iş koşulları endeksi (16.30) verileri gelecek.