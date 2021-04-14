Kritik faiz toplantısına dair 4 senaryo ve olası piyasa tepkisi

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Piyasalarda gözler, Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Yüzde 19 olan politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. PPK toplantı metninde verilecek mesajlarınsa önümüzdeki dönem para politikası için çok daha yol gösterici olacağı düşünülüyor.

İşte 4 senaryo ve olası piyasa tepkisine ilişkin görüşler:

1-POLİTİKA FAİZ DEĞİŞMEZ, METİNDE ‘SIKI DURUŞ’ VURGULANIRSA

Piyasa profesyonelleri, en fazla bu ilk senaryoya inanıyor. Yüzde 19 olan politika faizi koruncak ve PPK metninde "sıkı para politikası duruşunun devam edeceği" söylemi korunacak. Bu aşamada piyasaların daha rahat nefes alması bekleniyor.

InvestAZ Araştırma Müdürü Muammer Demir, bu senaryoda TL varlık fiyatlamalarında olumlu yansımalar gündeme gelebileceğini düşünüyor. Demir, senaryonun gerçekleşmesi durumunda BIST-100 endeksi fiyatlamalarında 1411-1430 bölgesi aralığına doğru hareketlerin hız kazanabileceği görüşünde. Demir, Dolar/TL kurunda psikolojik seviye olan 8,00 bölgesi ve bu bölge altına doğru kısa vadede geri çekilmeler gözlemlenebileceğini bekliyor.

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, bu senaryoda Dolar/TL’de 7,70’e ulaşabilecek bir geri çekilme, Borsa İstanbul’da ise kısa ve orta vadede sırasıyla 1.500 ve eski rekor olan 1.580’in üzerinin hedeflenebileceğini aktardı. Topçu, değerlendirmesinde "Mart ayı sonunda başlayan sürecin ardından piyasa da bu senaryoyu fiyatlamaya başladı ve PPK öncesi dolar/TL 8,06’ya BIST-100 1.400’ün üzerine çıktı" ifadelerine yer verdi.

2-FAİZ DEĞİŞMEZ, METİNDE ‘SORU İŞARETLERİ’ OLUŞACAK İFADELER YER ALIRSA

PPK metninde bundan sonraki para politikasına dair soru işareti yer alabilecek ifadeler olması halinde, piyasanın reaksiyonun olumsuz olabileceği bekleniyor.

InvestAZ Araştırma Müdürü Muammer Demir'e göre bu senaryoda kısa vadede TL varlık fiyatlamalarında baskının artması gündeme gelebilir. Son dönemde, bankanın sözel yönlendirme ve iletişim kanallarını kullanma noktasında önemli adımlar attığına işaret eden Demir, "Böyle bir senaryo ile karşı karşıya kaldığımızda BIST-100 endeksinde 1370-1330 destek bölgesine doğru hareketlerin hız kazanabileceği ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Dolar/TL kuru tarafında ise kısa vadede 8,20-8,30 direnç bölgesinin gündeme gelebileceğini öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, uzak bir ihtimal olsa da "faizin değişmediği ancak toplantı metninde soru işaretlerine yol açacak ifadelerin" yer alacağı bir senaryoda dolar/TL’nin 8,00’in altına inme ihtimalinin büyük ölçüde ortadan kalkacağını söyledi.

Topçu'ya göre böyle bir durumda, BIST-100’de bugün başlayan ralli 1.400 seviyesinin üzerinde tıkanmaya başlar ve 1.500’ün üzerine çıkılması oldukça zorlaşabilir.

Topçu, "TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun son 3 haftadır yaptığı açıklamalar, piyasanın, bu senaryonun ihtimalini bile düşünmemesine sevk etti" ifadelerini kullandı.

3- ILIMLI BİR FAİZ ARTIRIMI YAPILIRSA

Bu, pek de ihtimal verilmeyen bir senaryo. Uzmanlar faiz artışına piyasanın farklı bir reaksiyon verebileceğini düşünüyor. Faiz artırımı olacağı için TL ilk etapta olumlu etkilenebilir. Ancak faiz artırımına gidilmesi, öngörülen risklere dair soru işaretleri yaratacağından piyasanın tepkisine de neden olabilir.

InvestAZ Araştırma Müdürü Muammer Demir, TCMB'nin piyasalarda dengeleri bozmayacak şekilde bir faiz artırımına gitmesi durumunda, kısa vadede TL varlık fiyatlamalarında değer kazanımlarının yaşanabileceği görüşünde. Demir'e göre, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, BIST-100 endeksi fiyatlamalarında 1430-1450 direnç bölgesine doğru hareket hız kazanabilir. Dolar/TL kuru açısından ise ilk etapta 7,80-8,00 TL destek bölgesine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Bir faiz artırım senaryosunu "İhtimal dışına yakın" ifadesiyle değerlendiren Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, "Eski başkan Naci Ağbal’dan devralınan 'gerektiği takdirde ilave sıkılaştırma yapılacaktır' ifadesinde bahsedilen ‘gerektiği takdirde’ ifadesinin bu ayki toplantı özetinde olamayabileceğine de işaret etti. Topçu, üçüncü senaryoda dolar/TL’de 7,50’ye kadar bir hareket, Borsa İstanbul’da ise kısa ve orta vadede sırasıyla 1.500’ün ve 1.580’in üzerini hedefleyecek bir fiyat hareketi beklenmesinin makul olacağını paylaştı.

4- POLİTİKA FAİZİ DÜŞÜRÜLSE

Yılın ilk yarısına kadar enflasyonist baskı nedeniyle manşet enflasyonda yukarı yönlü riskler gündemde kalacak. Uzmanlara göre bu gerekçe nedeniyle, 4'üncü senaryo bu ay masada yer bulamayacak. Ancak bir süprizle senaryonun gerçekleşmesi durumunda TL varlık fiyatlamaları kısa vadede oynaklığın artabileceği tahmin ediliyor.

InvestAZ Araştırma Müdürü Muammer Demir, faiz indirimini veya faiz indirimine yönelik bir mesajı, ihtimal verilmeyen bir senaryo olarak görüyor. Böyle bir karar yada mesajın, TL cinsi varlıklarda sert kayıplara neden olabileceğini ifade eden Demir, Morgan Stanley'nin böyle bir senaryoda dolar/TL'nin 9.5-10 seviyesini test edebileceğini hatırlattı.

Politika faizinin bu ay indirilmesini ihtimal dışı olarak yorumlayan Marbaş Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, bu ihtimalin 22 Mart haftasında masadan kalktığını söyledi. "22 Mart’ta 8,48’e kadar yükselen dolar/TL fiyatlamasının bu senaryo kaynaklı olduğunu" söyleyen Topçu, faiz indiriminin yüklü olacağı ihtimaliyle kimi uluslararası yatırım bankalarının kur için 9,60 seviyelerini telaffuz ettiğini anımsattı. Topçu, sürpriz bir faiz indiriminin dolar/TL’de 8,50-9,60 arasında bir bölge, Borsa İstanbul’da ise önce 1.300’lü seviyelere geri çekilme ve ardından tekrar 1.600’e kadar bir ralli yaşatabileceğini söyledi. Ancak Topçu, TCMB’den gelen son mesajların 'sıkı duruş' etrafında yoğunlaştığına dikkat çekerek, bu senaryoya şu an için ihtimal verdiğini yineledi.

Gözler, toplantı metninde olacak Faiz toplantısı sonrası yayınlanacak PPK metinde özellikle 'sıkı duruş', 'uzun müddet' ve 'ilave parasal sıkılaştırma' ifadelerinden hangilerinin korunacağına bakılacak. Son PPK metninde şu ifadeler öne çıkmıştı: "2021 yılsonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar, sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenmeye devam edilecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.”