Kritik faiz toplantısına ilişkin beklentiler belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 23 Eylül Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 19 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 25 ekonomistin 22'si faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 3 ekonomist 100 baz puanlık indirimle faizin yüzde 18 seviyesine indirileceğini öngördü.

Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü Ekim'de, 9'u Kasım'da, 1'i Ekim veya Kasım ayında, 1'i Aralık'ta, 2'si 4.çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

Yılsonu beklentisi yüzde 18

2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 21 ekonomistin medyan tahmini yüzde 18 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 16,00, en yüksek tahmin ise yüzde 19,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 18,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 17,00-19,00 aralığında oluşmuştu.

TCMB, Mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19,00'a yükseltmiş, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakmıştı.



