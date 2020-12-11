Kritik süreçte dolar/TL’de ne bekleniyor?

Haftayı yoğun bir gündemle kapatmaya hazırlanan yurt içi piyasalarda, döviz kurları hareketli seyir izliyor. AB Liderler zirvesinden gelen ilk açıklamalara göre Türkiye için şimdilik 'ağır bir yaptırım' söz konusu değil. Doğu Akdeniz nedeniyle daha önce yaptırım uygulanan Türk şirketleri ve vatandaşlarına yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasına karar verildi. Bildiride, Mart 2021'e kadar ilişkilerin durumu ve diğer seçeneklerle ilgili rapor hazırlanması istendi. ABD'de ise resmi bir açıklama gelmese de Bloomberg'in haberine göre Trump, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladı. Ancak yaptırımların neler olacağı henüz netlik kazanmış değil.

Piyasalar, haber akışını yorumlamaya çalışırken sabah ilk tepkiler sınırlı kaldı. Piyasaların açılması ile birlikte döviz kurları yeniden hareketlendi. Dolar/TL 7,93'ün üzerine çıkarken euro/TL 9,63 düzeyine ulaştı.

Cari açık ekimde eklentilerin üzerinde



Günün önemli tek verisi olan cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde açık verdi. 150 milyon dolar civarı beklenen cari açık ekimde 273 milyon dolar olarak açıklandı. Böylece son 1 yıllık cari işlemler hesabı açığı ise 33,8 milyar dolar oldu.

Piyasaların gözü AB ve ABD ilişkilerinde

Haftanın son günü itibarıyla oluşan yoğun gündemi ve piyasa tepkilerini piyasa uzmanlarına sorduk.

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:

Yaptırımlar alt perdeden gelirse gevşeme sürer

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, DÜNYA'ya yaptığı değerlendirmede hem AB Liderler Zirvesi hem de ABD'den gelecek olan yaptırım kararlarının piyasalarca kısmen fiyatlanmış riskler olduğuna işaret etti.



Bugün yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kuru, "TL varlıklar açısından hem AB liderler zirvesindeki Türkiye gündemi, hem de ABD’de caatsa yaptırımlarının aynı günlere denk geldiği kritik bir dönemdeyiz. Haber akışı çok hızlı belki kalıcı bir yorum yapmak için erken ancak AB liderler zirvesinden Avrupa Türkiye ekonomik ilişkilerini zedeleyecek kadar güçlü bir yaptırım gelmeyecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

ABD tarafında AB'ye kıyasla belirsizliğin biraz daha fazla olduğu yönünde görüş veren Kuru, "Trump’ın caatsa yaptırımlarına yönelik bir kararı imzaladığı spekülasyonları olsa da bu konuyla ilgili görüşleri önceden bilindiği için olası bir karar gelse bile bunun düşük perdeden bir adım olması daha yüksek ihtimal görünüyor. ABD – Türkiye ilişkileri ve bunun TL varlıklara yansımasıyla ilgili asıl belirsizlik Biden’ın görevi devralmasının ardından Türkiye politikalarına ilişkin izleyeceği tutum netleştikten sonra ortadan kalkacak gibi görünüyor, piyasalar şuan bu konuyla ilgili kötüyü fiyatlamıyor diyebiliriz."

"Dolar için 7,60 seviyesini önemsiyoruz"

Yaptırımlara yönelik haber akışının piyasaya etkilerini değerlendiren Kuru, yaptırım risklerinin alt perdeden sonuçlanması durumunda dolar/TL kurunda bir miktar daha gevşeme yaşabileceğini ve bu senaryoda 7,60'ların kritik seviyeler olarak ön plana çıkabileceği görüşünde. Kuru'nu değerlendirmeleri şöyle:

"Özetle yaptırımlar gündemde ancak hem AB hem ABD tarafında güçlü bir adım şimdilik beklenmiyor ancak sorunlar masada olmaya devam edecek. Borsa tarafında son dönemde atılan normalleşme adımları ve ekonomi politikalarındaki değişikliğin bankacılık ve sanayi hisseleri üzerinden piyasayı taşımaya devam ettiğini görüyoruz. Kur tarafında ise %15 faize ve atılan normalleşme adımlarına rağmen 7,90 ortalamalardaki seviye bize tansiyonun yüksek olduğunu gösteriyor. Jeopolitik risklerin ağırlıklı fiyatlandığı piyasa burası gibi görünüyor. Şimdilik olduğu gibi yaptırım konuları alt perdeden sonuçlanırsa Dolar/TL tarafında bir miktar daha gevşeme bekleyeceğiz. Teknik olarak 7,60 seviyesini önemsiyoruz, buranın altında kalıcılık sağlanmadığı sürece tansiyonu yüksek görmeye devam edeceğiz."

Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek:

Ek negatif başlık olmadıkça TL lehine pozisyonlar devam eder

Deniz Yatırm Stratejisti Orkun Gödek'in, sabah notunda değerlendirmesi şöyle: Türk lirası Asya seansı işlemlerinde 7.88-7.90 aralığında işlem görüyor ki hatırlatalım, geride kalan günün ikinci yarısında global risk iştahındaki dalgalanma ile mevcut seviyelere haber öncesinde hareketlenme göstermişti. Gelişmelerin ciddi ölçekte negatif etki yaratmasını şu aşamada beklemiyoruz. USDTRY paritesi işlemlerinde azalan ülke risk primi ve atılan normalleşme adımlarının etkili olmasının ardından ek negatif yeni bir başlık doğmadıkça Türk lirası lehine pozisyonlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 7.85-7.76 destek, 7.93/94 ise direnç olarak izlenebilir.