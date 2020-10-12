Kritik veriler öncesinde dolar ve euro yükselişte

12 Ekim 2020

Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklanacağı haftanın ilk gününde piyasaların gözü, temmuz ayı işsizlik oranları ve ağustos ayı cari denge verilerinde olacak. geçtiğimiz haftayı rekorlarla kapatan dolar/TL, önemli veriler öncesinde yeni haftanın ilk gününe hafif yükselişlerle başladı. 7,85'ten haftayı kapatan dolar/TL, 7,88'in üzerinde değerlenirken; euro/TL de benzer hareketle 9,31'den el değiştiriyor. Geçen haftanın kapanışında dolar/TL 7,8565; euro/TL 9,2940 düzeyindeydi. Bugünkü iki kritik veri de saat 10.00'da açıklanacak.

Cari dengede 4,6 milyar dolar açık bekleniyor

Ağustos ayındaki yükselen ticaret açığının da etkisiyle cari dengenin 4.6 milyar dolarlık açık vermesi beklenirken yılsonu açık tahminleri de turizm gelirlerindeki sert düşüş sebebiyle artmaya devam ediyor. Reuters'ın toplam 12 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette Ağustos ayı için cari açık tahminleri 1.5 milyar dolar ile 4.9 milyar dolar bandında yer alıyor. Foreks'in 13 banka/kurum ekonomisti ile yaptığı anket sonucunda, Ağustos ayı cari işlemler tahmininde en yüksek beklenti 1,5 milyar dolar açık olurken, en düşük beklenti ise 7 milyar 150 milyon dolar açık şeklinde oluştu. Temmuz ayında 2 milyar dolar açık yönünde açıklanması beklenen cari işlemler verisi, 1,82 milyar dolar açık olarak açıklanmıştı.

Asya iyimser başladı; ABD vadelilerinde temkinli yükseliş

Asya borsaları, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in istikrarlı şekilde iyileşeceği beklentisiyle Çin borsaları öncülüğünde yükseldi. ABD vadelilerinde de yüzde 0,3'ler civarı artılar yaşanıyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Çin lokomotif endeksindeki yüzde 2 ve Hong Kong Hang Seng endeksindeki yüzde 1,5 artıştan destek bularak yüzde 1

yükseldi ve iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıktı. Japonya'nın Nikkei endeksi yatırımcıların şirket bilançolarına dair endişe duymasıyla yüzde 0,3 geriledi.

Küresel piyasalar neleri fiyatlıyor?

Asya'daki gelişmelere karşın yatırımcılar ABD canlandırma paketinin akıbeti hakkındaki endişeler nedeniyle tedbirli olmayı sürdürüyor. ABD'de koronavirüs yardım paketi görüşmelerine de karışıklık hakim. Trump yönetimi, dün Kongre'nin daha az kapsamlı bir koronavirüs yardım paketini geçirmesini istedi. Daha kapsamlı bir pakete dair görüşmeler yeniden açmaza girdi. Çin Merkez Bankası, yuanı değer kaybına karşı koruyan bir mekanizmasında değişiklik yaptı. Buna göre bankaların merkez bankasında tutmak zorunda oldukları döviz vadeli işlem sözleşmesi karşılıkları yüzde 20'den sıfıra indirildi.

Altın 1.920 dolar düzeyinde

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle üç haftanın en yüksek seviyesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı erken saatlerde 1.932.96 dolarla 21 Eylül'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,1 düşerek 1.928 dolara geriledi.

Petrol geriliyor



Petrol fiyatları, Delta kasırgasının zayıflamasıyla ABD petrol üreticileri arzı yenilemeye

başlarken ikinci günde de düşüşünü sürdürdü. Norveç'teki petrol üretimini etkileyen grev

sonlandı.Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,8 düşerek 42.53 dolara

geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,7 gerileyerek 40.30 dolarda seyretti.