Krizin ortasında dev kâr! Petrol devi Saudi Aramco beklentileri aştı

Suudi Arabistan'ın devlet enerji şirketi Saudi Aramco, jeopolitik gerilimlerin küresel enerji sevkiyatını zorlaştırdığı dönemde ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, operasyonel faaliyetlerini sürdürerek net kârını yıllık bazda yüzde 25 artırdı.

31 Mart'ta sona eren dönemde Aramco'nun net kârı 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece şirket, piyasalardaki 30,95 milyar dolarlık beklentinin üzerine çıktı.

Şirketin toplam gelirleri ise ham petrol, rafine ürünler ve kimyasal ürün satışlarındaki fiyat ve hacim artışının desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 yükselerek 115,49 milyar dolara ulaştı.

Hürmüz'deki abluka lojistik stratejiyi değiştirdi

Hürmüz Boğazı'nda devam eden abluka nedeniyle Aramco'nun sevkiyat stratejisinde değişikliğe gidildiği belirtildi. Şirketin, deniz taşımacılığındaki riskleri azaltmak amacıyla Doğu-Batı ham petrol boru hattını tam kapasite kullanmaya başladığı aktarıldı.

Bu kapsamda ülkenin doğu kıyısından Kızıldeniz'de bulunan Yenbu Limanı'na petrol sevkiyatının artırıldığı ifade edildi.

Aramco CEO'su Amin Nasser, altyapının önemine dikkat çekerek, “Günlük 7 milyon varil kapasiteye ulaşan Doğu-Batı Boru Hattımız, küresel enerji şokunun etkilerini hafifletmeye yardımcı olan kritik bir tedarik hattı olduğunu kanıtladı.” dedi.

Boru hattının yaklaşık 5 milyon varillik kapasitesinin, yerel rafineri ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından ihracat için kullanılabildiği kaydedildi.

Temettü ödemesi artırıldı

Saudi Aramco'nun Suudi Arabistan ekonomisi açısından stratejik önemini koruduğu belirtilirken, şirket ilk çeyrek baz temettüsünü geçen yıla göre yüzde 3,5 artırarak 21,9 milyar dolara çıkardı.

Söz konusu ödemenin, 2026 yılı için planlanan toplam 87,6 milyar dolarlık temettü dağıtımının bir parçası olduğu ifade edildi.

Öte yandan işletme sermayesindeki yükseliş nedeniyle şirketin serbest nakit akışının hafif gerileyerek 18,6 milyar dolara düştüğü, buna karşın borçluluk oranının yüzde 4,8 seviyesinde kaldığı bildirildi.

Üretim kesintisine rağmen tedarik sürdü

Şirketin ilk çeyrek sermaye harcamaları 12,1 milyar dolar olarak açıklanırken, yıl genelindeki yatırım hedefinin 50 ila 55 milyar dolar arasında korunacağı belirtildi.

Analistler, bölgesel çatışmalar nedeniyle günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kesintisine rağmen Aramco'nun tedarik kapasitesini korumayı başardığını değerlendirdi.

Şirketin ayrıca kara içi boru hattı ağı üzerinden daha hafif petrol türlerine öncelik vererek piyasalardaki yüksek oynaklık döneminde gelir akışını dengede tuttuğu aktarıldı.

Suudi hükümeti ile Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) şirkette toplam yüzde 97,5 pay sahibi olduğu belirtilirken, Aramco'nun temettü performansının ülke ekonomisindeki projelerin finansmanı ve bütçe dengesi açısından kritik önem taşımayı sürdürdüğü ifade edildi.