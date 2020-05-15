Küçük yatırımcıya borsa yolu fonla açıldı

15 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgını küresel piyasaları alt üst ederken, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiledi. Yatırımcılar daha geniş bir yelpazeye risklerini dağıtmak amacında. Borsa yatırım fonları da son yıllarda oldukça öne çıkıyor. Dünyada borsa yatırım fonlarının varlık büyüklüğü 6 trilyon 181 miyar doları aştı. Son dört yılda ise katlanarak büyüdü. Koronavirüs döneminde borsa yatırım fonları yönünü bulma güçlüğü çeken küçük yatırımcılara avantaj sağlıyor. Ziraat Portföy Genel Müdürü Tankut Taner Çelik, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan üç yeni borsa yatırım fonu ile hem yatırımcının hisse senedi gibi işlem yapmasını yani alım ve satım emirlerini beklemeden verebilmesini hem de fonda hisselerini topladıkları endekslere yatırım imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Çelik’in verdiği bilgilere göre borsa yatırım fonları borsada hisse gibi kolaylıkla alınıp satılabilen genellikle de bir endeksi takip eden yatırım fonları. Yatırım fonları gibi borsa yatırım fonları da hisse senetlerine, tahvillere, emtia, altına veya bunların kombinasyonuna yatırım yapılmasını sağlıyor. Ancak yatırım fonlarına göre çok daha düşük yönetim ücreti bulunuyor. Ziraat Portföy’ün şu anda Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPLIBF), Ziraat Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPX30F) ve Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun (ZPBDLF) olmak üzere BIST endekslerindeki değişimleri anlık olarak yansıtan 3 ayrı borsa yatırım fonu işleme açıldı.

Yönetim ücreti yıllık binde 2,5

Ay sonuna kadar Ziraat Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu da borsada işlem görmeye başlayacak. Temettü veren hisselere yatırım yapan yeni bir fon daha oluşturacaklarını dile getiren Çelik, hisse yatırım fonlarında yıllık ortalama yüzde 2,4 olan yönetim ücretinin borsa yatırım fonlarında bunun yaklaşık onda biri yani binde 2,5 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Borsa yatırım fonlarının dünyada çok hızlı geliştiğini belirten Çelik şöyle konuştu: “Bunun sebebi yatırım fonundan farklı olarak endeksi veya stratejiyi takip etmesi. Endeksi takip ettiğinde endekste işlem yapan ne hisse varsa fona aynı hisseleri alıyorsunuz. Ve aynı hisseler gibi borsada işlem görüyor. Fona alınan hisselerin ağırlığı da Borsa İstanbul’daki ağırlıkları ile aynı. Fon borsada işlem görüyor fiyatını şeffaf şekilde görebiliyor ve tıpkı hisse senedi alır satar gibi işlem yapabiliyorsunuz. Bir emirle fonda ne kadar hisse varsa o kadar alıyorsunuz. Yani şöyle düşünün BİST 30 endeksindeki hisselerden oluşan fon ile tek bir emirle 30 kağıt birden alıyorsunuz. Banka fonunda 6 hisse, banka dışı likit hisse fonu ile de bir emirle 10 kağıda sahip oluyorsunuz. Küçük yatırımcı için büyük bir avantaj.”

‘En bilgisiz bile borsaya girebilir’

Yatırımcıların fonla birlikte riskini de sektörel olarak dağıtmış olduğunu kaydeden Çelik, “Küçük yatırımcı, en bilgisiz kişi bile borsaya korkmadan gelebilir. Çeşitlenmiş portöyle endeksin kendisini satın alabiliyor. Normal yatırım fonlarında alamıyorsunuz. Portföy yatırımcıları için de oldukça cazip. Ayrıca dönem sonunda yenilemeden tutabiliyorsunuz. Borsadaki endekse yatırım olduğu için spekülasyonlardan da asgari oranda etkilenecek. Hem de oldukça şeffaf çünkü zaten hisse fiyatlarını ve fonun hareketlerini borsada takip edebiliyorsunuz. Kararınızı da isteğinize göre arzu ettiğiniz zamanda verebilirsiniz” diye konuştu.

Çelik ayrıca hisse senedi yoğun fonlar olması nedeniyle elde edilen kazançlardan sıfır stopaj alındığını vurgulayarak “Fonlar günlük alım-satım olanağı sağlar. Piyasa fiyatının yanı sıra 15 saniyede bir yatırımcıların doğru karar verebilmesi için o anki teorik net aktif değerlerini açıklar. Fonlar ülkemizde gelişmesi ve talebinin artması da sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak” dedi.

Tüm aracı kurumlardan alınıp satılabilir



Ziraat Portföy Genel Müdürü Çelik, yatırımcılar ve borsada yatırım yapmak isteyen tasarruf sahiplerinin ilk etapta “ZPLIBF”, “ZPX30F” ve “ZPBDLF” fon işlem kodları ile Ziraat Portföy’ün sunduğu Borsa Yatırım Fonları’nı tüm aracı kurumlar üzerinden, piyasadaki cari fiyatlarla fon tercihlerine göre hisse senedi işlemi yapar gibi alıp satabilecekleri bilgisini verdi.



“ZPLIBI”, “ZPX30I” ve “ZBDLI” kodlarıyla da fonların anlık net değerlerini takip etmenin mümkün olduğunu aktaran Çelik, “Bütün veriler Ziraat Portföy internet sitemizden yayımlanmaktadır. Yatırım hesabı bulunmayan tasarruf sahipleri ise Ziraat Bankası şubelerinden yatırım hesabı açtırarak, Ziraat Yatırım’ın mobil uygulaması olan ZBorsa üzerinden Borsa Yatırım Fonlarımızı alıp satabilirler” dedi.