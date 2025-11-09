Külçe altında rekor getiri! Son 61 ayın en yüksek kazancı

Külçe altın, ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 47,46'lık kazançla son 61 ayın en yüksek reel getirisini elde etti.

Son dönemde artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu. Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ABD'nin ek gümrük tarifeleri ve Çin ile yaşanan ticari gerilimler bu eğilimi güçlendiren başlıca faktörler arasında yer aldı.

Bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankalarının da altın alımlarını artırmasıyla, altının ons fiyatı 4 bin 300 doların üzerine çıktı. Gram altın ise aynı dönemde 5 bin 800 lira seviyelerine ulaştı.

Altın diğer yatırım araçlarını geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre külçe altın, ekim ayında yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiriyle mevduat faizi, dolar, Euro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve Borsa İstanbul 100 endeksini geride bıraktı.

Reel getiride ise TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46 kazanç sağladı. Bu oran, altının yıllık bazda 61 ay içindeki en yüksek reel getirisi olarak kaydedildi.

Külçe altın en son Eylül 2020'de yüzde 47,64 getiri sağlamıştı. 2022 yılında ise yıllık bazda yüzde 30'un üzerinde değer kaybı yaşanmıştı.

TÜİK verilerine göre altın, son 61 ayın 35'inde yatırımcısına reel kazanç sağlarken 26'sında kaybettirdi. 1997'den bu yana hesaplanan verilere göre, külçe altının en yüksek reel getirisi Mayıs 2006'da yüzde 54,32 olarak kayıtlara geçmişti.