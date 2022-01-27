Kur korumalı mevduata 2022'de günlük ortalama 7 milyar lira girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kur korumalı sisteme yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olduğunu aktardı. Böylece, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı buldu.

Ayrıntılar birazdan...