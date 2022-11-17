Kur korumalı mevduatta artış hızı yavaşladı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar artışı 11 Kasım ile biten haftaya bakıldığında yavaşlamış görünüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları geçtiğimiz dönemlere göre daha düşük bir artış hızı gösterdi. Verilere göre KKM hesapları 981 milyon TL artışla 1 trilyon 473,5 milyar TL'den 1 trilyon 474,4 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 7 trilyon 39,4 milyar TL'den 7 trilyon 117,5 milyar TL'ye, mevduat 8 trilyon 423,4 milyar TL'den 8 trilyon 578,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 994 milyar TL'den 1 trilyon 5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 366,8 milyar TL'den 376,9 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 160,2 milyar TL'den 161,3 milyar TL seviyesine yükseldi.