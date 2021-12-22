Kur korumalı TL mevduatta ilk kur rakamı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. EURTRY için alış kuru 13,9125, satış kuru 13,9376 oldu.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Aralarında Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor.