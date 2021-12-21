Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz oranları

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TL mevzuat sistemine dair bilgiler verirken, Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati ise Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi hakkında detayları paylaştı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat nedir?

Bakan Nebati Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Birikimlerini TL Mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır. Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar, 3,6,9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TVMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir. Vadeden önce hesaptan Para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Öte yandan söz konusu ürünün Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat faiz oranları ne olacak?

Dövizin TL’ye çevrilmesi sırasında ve kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası’nın ilan ettiği kurlar kullanılacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00’de bu mevduata özel ABD doları döviz alış kuru açıklayacak.