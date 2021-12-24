Kur korumasında faize 3 puanlık sınırlama

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik uygulama esaslarını belirledi. Buna göre kur korumalı mevduatlarda bankalarca uygulanacak azami faiz oranı asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üstünde belirlenebilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hafta başında uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik bir uygulama esasları yayınlayarak, daha önce kamuoyuna duyurulmayan bazı sınırlamalar hakkında soru işaretlerini de giderdi.

En yüksek faiz yüzde 17 olabilecek

Buna göre uygulamaya katılan bankalar, kur korumalı hesaba uygulayacakları azami faiz oranını, asgari faiz oranının en fazla 300 baz puan üzerinde belirleyebilecek. Asgari faiz oranı halen yüzde 14 seviyesinde olduğu için bankalar en fazla yüzde 17 faiz verebilecek. Ancak azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenebilecek ve güncellendiği tarihten sonra geçerli olacak.

“Gurbetçilerin bir kısmı da yararlanabilecek”

Esaslara göre uygulamadan Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yanı sıra yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler de yararlanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılabilecek ve alt üst limit olmayacak.

Hesaplar, 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede açılabilecek. Asgari faiz oranı Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı; dolar, Euro ve Sterlin döviz alış kurları kullanılacak.

Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Merkez Bankası’na iletilecek. Hazine tarafından ödenecek kısım da Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacak.

Hesabın vadesinden önce kapatılması halinde ise

-Hesabın kapatıldıgı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.

- Hesabın kapatıldıgı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu uygulama esaslarında değişiklik yapabilecek.