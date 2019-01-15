Kur sakin, gözler İngiliz Parlamentosunda

15 Ocak 2019

Dün dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kürtleri vurması durumunda Türkiye ekonomisi mahvolur" ifadesini kullandığı tweet'iyle 5.5450'ye yükseldikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi haberiyle geriledi ve günü 5.45'den tamamladı.

Kur, saat 11:12'de 5.4430'dan işlem gördü. Dün 6.3675'e kadar çıkan euro/TL ise aynı saatte 6.2410'da yer aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1,25 primle 93.200 puanda.

Trump, Erdoğan ile görüşmesinin ardından bugün paylaştığı mesajda, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin gelişmesi için büyük bir potansiyel olduğunu söyledi.

Bu arada, bugün açıklanan verilere göre, 2018 Eylül'de yüzde 11,4 olan işsizlik oranı ekim ayında yüzde 11,6'ya çıktı. İşsizlik üst üste 6 aydır yükseliyor.

2018 yıl sonu bütçe açığı da YEP hedefine paralel 72,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe, 2017 yılında 47,8 milyar TL açık vermişti.

İngiltere için tarihi gün

Şüphesiz bugünün en önemli gündem maddesi ise İngiliz Parlamentosundaki Brexit oylaması. Başbakanı Theresa May ile AB arasında yapılan anlaşmanın parlamentoda reddedilmesine kesin gözüyle bakılırken Brexit'in hiç gerçekleşmeme ihtimali kuvvetleniyor.

Aralık 2018'de yapılacak oylamayı, kaybedeceğini gördüğü için bugüne erteleyen May, milletvekillerinin 2016 yılında yapılan referandumda Brexit'i destekleyen seçmenlere ihanet etmemelerini istedi.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den çıkışı yaklaşırken parlamento Brexit konusunda kilitlenmiş durumda. Ülkenin önünde AB'den anlaşmasız çıkış ya da birlik içinde kalmak gibi çok farklı seçenekler bulunuyor.

Aylardır merakla beklenen oylamanın Türkiye saatiyle 21:00'da başlaması bekleniyor. Kazanmak için 318 oya ihtiyaç duyan May'in şansı son derece zayıf görünüyor.

Oylama öncesi sterlin/TL yükseldi

Sterlin, oylama öncesinde hafif yükseldi ve yüzde 0.2 artışla 1.2900 dolara geldi. Sterlin/TL'de sabah saatlerinde primli hareket ettikten sonra yatayda 7.0140 seviyesinde.

Fed'in küresel büyümedeki yavaşlamadan dolayı bu yıl faiz artırımlarına ara vereceği beklentileriyle gerileyen dolar ise 95.56'da yer alıyor.

Öte yandan Asya borsaları, Pekin'in yavaşlayan ekonomiyi desteklemek için daha fazla önlem sinyali vermesiyle yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi dünkü piyasa tatilinin ardından bugün yüzde 1 prim yaptı. Çin'de Şanghay endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti.

Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek