Kur sıkılaştırma dinlemiyor

03 Kasım 2020

Şebnem TURHAN

TCMB’nin birbiri ardına açıkladığı parasal sıkılaştırma önlemlerine rağmen, dövizdeki artış frenlenemiyor. Merkez Bankası bugünden geçerli olmak üzere bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası'ndan bankaların borç alabilme limitlerini (BAL) sıfırladı ve Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu. TL fonlama kanallarını daraltan ve fonlamayı, yüzde 14,75 faizle geç likidite penceresine yönlendirmeyi amaçlayan bu karar da kurdaki tırmanışın hızını kesmeye yetmedi. Dolar/TL dün de 8,40’ın üzerine çıkarak yeni rekor seviyesini gördü. Merkez Bankası yeni haftaya yeni bir sıkılaştırma adımıyla başladı. Bugünden geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda (BPP) bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlandı, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk Lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durduruldu. Ancak bu adım dolar kurunda yükselişin hızını kesmeye yetmedi. Dolar 8.44 lirayı da aşarak yeni rekorlar kırmaya devam etti. Analistler Merkez Bankası’nın bu adımlarının proaktif görülmediğini politika faizinde artışa odaklanıldığını vurguluyor. Analistlerin olağanüstü toplantı dahil politika faizinde beklediği faiz artışı oranı ise en az 500 baz puan seviyesinde şekilleniyor.

Dün attığı adımlarla Merkez Bankası, APİ kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11,75 seviyesinden fonlama yapmayacak. Ve bu kanaldan yapılan 25-30 milyar lira seviyesindeki borçlanma da geç likidite penceresi (GLP) faizi yüzde 14,75’e ve faiz oranı piyasada oluşan daha yüksek faizli geleneksel ihalelere kaydırılacak. Bu şekilde Yüzde 13,4 seviyesindeki AOFM’nin de hızlı şekilde yüzde 14 seviyesine gelmesi bekleniyor. Dün de geleneksel yöntemle açılan ihalede Merkez Bankası 10 milyar TL fonlama yaptı. İhaleye 45.2 milyar lira teklif gelirken ortalama basit faiz yüzde 14,95, ortalama bileşik faiz de yüzde 16,03 oldu.

Geçen hafta da Borsa İstanbul'daki repo pazarında gecelik fonlamayı durdurarak Merkez Bankası, piyasa faizi olarak işaret ettiği ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yükselmesini hızlandırıyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin cuma günü geldiği yüzde 13,4 seviyesi aynı zamanda bu yılın da en yüksek seviyesi

Edinilen bilgiye göre düzenleme öncesinde BPP limitleri yaklaşık 25 milyar TL seviyesindeyken, kotasyon repo limitleri ise teminat kapsamında kullanılabilecek kira sertifikası tutarları ile ilişkili bir durumdaydı. İki kullanım tutarı yaklaşık olarak 25-30 milyar TL arasında değişiyordu. Bu düzenleme ile ilgili tutarlar gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sağlanmayacak ve daha yüksek maliyetli kaynaklar üzerinden sağlanacak.

Politika faizinde artış bekleniyor

Analistler ise Merkez Bankası’nın ne sözlü yönlendirmesinin ne de politika faizi dışında attığı adımların piyasada karşılığının bulunmadığı görüşünde. Özellikle Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın geçen hafta Enflasyon Raporu toplantısında verdiği Asya piyasasından bir swap anlaşmasına yakın olunması bilgisinin bile piyasada iyimserlik sağlamadığını belirten analistler piyasanın politika faizinde artış beklediğini ve onun dışında yapılanların TL’nin değer kaybında bir fark yaratmayacağını kaydediyor. Öte yandan hisse senedi piyasaları yeni haftaya güçlü alımlarla başladı. Dün sabah açıklanan PMI verisinden aldığı destekle yükselişe geçen endekslerde yükseliş sürdü.