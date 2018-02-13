Kurado: Kripto paralar Japon Yenini tehdit etmiyor

13 Şubat 2018

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun BOJ'un yüzde 2 hedefinden uzak olmaya devam ettiği ortamda ekonomiyi "güçlü" parasal gevşeme ile destekleme ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Japonya'nın ekonomik temel göstergelerinin ve şirket karlarının sağlam olduğunu ifade eden Kuroda, hisse senetlerinde son dönemde yaşanan satışın ekonomik görünümde bir kötüleşmenin işareti olmadığına da işaret etti.

Parlamentoda konuşan Kuroda, "Yurt içi ve deniz aşırı piyasa hareketlerini, Japon ekonomisini ve fiyatları etkileyebilecek olmaları nedeniyle yakın şekilde izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kuroda, BOJ'un cari hızla borsa yatırım fonu almaya fiyat istikrarı hedefini başarmak için gerekli olduğu sürece devam etmeyi planladığını da vurguladı.

"Kripto paralar yen için tehdit oluşturmaz"

Kuroda ayrıca, kriptoparaların Japon Yeni gibi para birimlerini yakın zamanda tehdit etmelerinin muhtemel olmadığını, kripto paraların ödeme aracı olarak değil büyük ölçüde spekülatif alım-satım için kullanıldığını söyledi.

BOJ'un kriptopara ticaretindeki gelişmeleri yakın şekilde izlemekte olduğunu ifade eden Kuroda, kriptoparaların kamuoyunun merkez bankaları tarafından denetlenen mevcut ödeme araçlarına güvenlerinin aşınmamasını sağladığını vurguladı.

"Kriptoparalar değerlerini destekleyecek varlıklara sahip değiller" diye konuşan Kuroda, "Bunların yen gibi yasal paralara global güveni tehdit etmeleri olasılığı düşük" ifadelerini kullandı.