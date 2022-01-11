Kurdaki artışlar açık pozisyonları etkiliyor

Şebnem TURHAN

2021 yılının 4. çeyrek bilanço dönemi geride kaldı. Yılın bitmesiyle birlikte bilançolarda kullanılacak değerleme kurları da belli oldu. Buna göre yılın son çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 46,7, yüzde 42,4 ve yüzde 41,9 oranlarında değer kazandı. Bu yükselişler döviz açık pozisyonları olan şirketleri olumsuz etkilerken döviz fazlası olan şirketler ise bilançoya gelir yazacaklar. Ziraat Yatırım’ın raporuna göre Sasa Polyester 3 milyar 254 milyon TL, Ülker Bisküvi 1 milyar 896 milyon TL, Ak Enerji 1 milyar 884 milyon TL, Vestel 1 milyar 802 milyon TL ve İzmir Demir Çelik 1 milyar 251 milyon TL kur farkı gideri yazarak ön plana çıkacak şirketler olacak. Döviz gelirinde ilk sırayı ise Şişecam alıyor.

Üçüncü çeyreğe göre çok yüksek

2021 yılının 3. çeyreğinde, TL'ye göre Dolar ve Japon Yeni sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 0,9 oranlarında değer kazanırken, Euro ise yüzde 0,5 değer kaybetmişti. Dördüncü çeyrekte kurlardaki sert yükselişe bağlı olarak, bir önceki çeyreğe göre döviz açık pozisyonu olan şirketler çok daha yüksek kur farkı gideri yazacakken, döviz fazla pozisyonu olan şirketler de çok daha yüksek kur farkı geliri kaydedecek.

Ziraat Yatırım raporunda, ana karşılaştırma dönemi olan 2020 yılının son çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni’nin sırasıyla yüzde 6, yüzde 1,3 ve yüzde 3,8 oranlarında değer kaybettiğini hatırlatarak, “Bu kapsamda, bir önceki yılın aynı dönemine göre kurların sınırlı olumlu etkisinin yerini, açık pozisyonu olan şirketlerde çok daha yüksek olumsuz etkiler alacaktır. Diğer taraftan, döviz fazla pozisyonu olan şirketlerde de bu durumun tam tersi bir önceki yılın aynı dönemindeki negatif etki bu çeyrekte oldukça yüksek pozitif etkiye dönüşecektir” denildi.

Rapora göre Sasa Polyester en fazla kur farkı gideri yazacak şirket olarak öne çıkıyor. Ziraat Yatırım’ın hesaplamasına göre Sasa Polyester 3 milyar 254 milyon TL kur farkı gideri yazacak. Onu, 1 milyar 896 milyon lira ile Ülker Bisküvi, 1 milyar 884 milyon lira ile Ak Enerji, 1 milyar 802 milyon lira ile Vestel ve 1 milyar 251 milyon lira ile İzmir Demir Çelik izliyor. Ak Enerji’nin üçüncü çeyrekte net dönem zararı açıkladığını hatırlatan Ziraat Yatırım, yüksek döviz açık pozisyonu olmasına karşın finansallarını dolar cinsinden tutan Türk Hava Yolları’nın TL fazlasından dolayı 450 milyon TL kur farkı gideri yazması beklendiğini kaydetti.

Bilançoyu TL tutmayanlarda farklı

Raporda ayrıca Ereğli Demir Çelik’in de açık pozisyonu yüksek olsa da dolar cinsinden bilanço tutması ve açık pozisyonlarının ağırlıklı TL cinsinden olması nedeniyle 939 milyon TL kur farkı geliri yazacağı hesaplandığına dikkat çekildi. Pegasus finansallarını Euro cinsinden tutması nedeniyle yüksek açık pozisyonuna karşın kur farkı giderinin 356 milyon TL ile sınırlı kalacağı da belirtildi.

Ziraat Yatırım, kurlardaki değişime bağlı olarak Şişe Cam’ın 3 milyar 895 milyon TL, Aselsan’ın 2 milyar 883 milyon TL, Sabancı Holding’in 1 milyar 480 milyon TL ve Doğan Holding’in 1 milyar 396 TL kur farkı geliri yazacağına ve döviz kurlarındaki değişimden olumlu etkilenecek şirketler olarak ön plana çıkacaklarına dikkat çekti. Bunun yanı sıra yüksek fazla pozisyonu olmasına karşın finansallarını dolar cinsinden tutan İskenderun Demir Çelik’in TL ve Euro fazla pozisyonları nedeniyle 1 milyar 666mn TL'lik bir kur farkı gideri kaydedebileceği dile getirildi.

GMYO’lar kur farkı gideri yazacak

Sinpaş GMYO: Dolar ve Euro açık pozisyonuna bağlı olarak şirket 1 milyar 41 milyon TL kur farkı gideri kaydedebilir.

Akiş GMYO: Dolar yoğun açık pozisyonu nedeniyle 952 milyon TL'lik bir kur farkı gideri kaydedebilir.

Torunlar GMYO: Döviz açık pozisyonuna istinaden 758 milyon TL kur farkı gideri kaydedebilir.

Servet GMYO: Euro açık pozisyonuna bağlı olarak 668 milyon TL kur farkı gideri kaydetmesi bekleniyor.

Akfen GMYO: Euro yoğun açığına bağlı olarak 241 milyon TL kur farkı gideri hesaplandı.

Doğuş GMYO: Euro açık pozisyonu sebebiyle 521 milyon TL kur farkı gideri yazması bekleniyor.