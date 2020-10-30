Kurdaki dalgalanma reel sektörü zorluyor

30 Ekim 2020

Nihat DELİBAŞI

İZTO’nun online yapılan aylık meclis toplantısındaki konuşan Özgener, hem kurun, hem faizlerin yükselmesinin reel sektörün işini iki kat zorlaştırdığını belirtti. Özgener “Bu bağlamda, TL’nin dalgalanmasını azaltmak ve reel sektörün yükünü hafifletmek için Merkez Bankası’nın son iki aydır normalleştirme adımları altında attığı sıkılaştırıcı politikalarını yatırımcı gözünde netleştirecek doğrudan politikalar tercih edilmesi önemli” dedi.

Gümrük birliği güncellenmeli

Özgener, yaptığı konuşmada pandeminin 2020’de sona ermeyeceğinin belli olduğunu belirterek bu ortamda tedarik zincirlerindeki değişim dalgasının Türkiye’den yana estiğini kaydetti. Bu konuda öncelikle Gümrük Birliği’nde (GB) güncelleme çağrısında bulunan Özgener, “Dünya ticareti yeniden şekillenip dönüşürken 1996 yılında başlayan GB, Türkiye-AB ticaretine dar geliyor. Ülkemizin AB’ye tam üyeliği öncesinde ‘geçiş dönemi düzenlemesi’ olarak hayata geçirilen süreç artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyor. GB kararının bir an önce, özellikle tedarik zinciriyle ilgili güncel gelişmeler ışığında güncellenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Teşvikler için talep

Ödemiş, Tire, Selçuk, Kınık, Dikili ve Bergama ilçelerinin ikinci bölge teşviklerinden yararlandırılması talebinde bulunan Özgener, alt bölge teşviklerinden faydalanmaları durumunda bu ilçelerdeki OSB’lerin çok daha kısa zamanda büyük yatırımlara yuva olacağını ifade etti. İZTO’nun online yapılan aylık meclis toplantısındaki konuşmasında ilçe bazlı teşvik sistemi ile Bayındır, Beydağ ve Kiraz’ın artık daha fazla teşvik alacağına değinen Özgener, “İlimizde Ödemiş, Tire, Selçuk, Kınık, Dikili ve Bergama ilçelerinin de ikinci bölge teşviklerinden yararlanması önerisinde bulunduk. Çünkü Bayındır, Beydağ ve Kiraz ilçelerimizde henüz kurulmuş bir OSB yok. Ödemiş, Tire ve Bergama ilçelerimizde ise kurulmuş OSB'ler bulunmakta ve yatırımcı bekliyorlar. Bu ilçelerimizin de alt bölge teşviklerinden faydalanması durumunda bu OSB'lerimiz çok daha kısa zamanda büyük yatırımlara yuva olacak” dedi.