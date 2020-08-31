Kurdaki dalgalanma sarsıntı yaratıyor

31 Ağustos 2020

DÜNYA (İSTANBUL)

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yılın ikinci çeyreği itibariyle bilançolarından yapılan hesaplamaya göre döviz açık pozisyonu en yüksek şirket yine Türk Hava Yolları oldu. THY’nin net döviz açığı 63.2 milyar TL seviyesinde bulunuyor. 2020’nin ilk çeyreği itibariyle THY’nin net döviz açığı 57.1 milyar lira idi. Uygulanan karantina önlemlerinden en fazla etkilenen şirketlerin başında gelen THY, normalleşme adımları çerçevesinde operasyonunu sınırlı olarak sürdürüyor. Net döviz fazlası en yüksek şirket ise ilk çeyrekte ikinci sırada olan İsdemir oldu. Şirketin net döviz fazlası 5 milyar 327 milyon lira.

THY, pandemide ciddi yara alan havayolu yolcu trafiğinin neden olduğu zayıf operasyonel performans sonucu bir önceki sene açıkladığı 133 milyon TL net kâr rakamının aksine 2 milyar 234 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Nakit rezervlerinde çeyrek bazda çok değişiklik göstermeyen THY’nin nakit rezervi ikinci çeyrekte 1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net borç pozisyonu ise çeyrek bazda çok az artışla birinci çeyrek sonundaki 12.5 milyar dolardan ikinci çeyrek sonunda 12.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılsonunda şirketin nakit rezervi, 2.5 milyar dolar, net borç pozisyonu ise 10.9 milyar dolardı.

İkinci sırada Zorlu Enerji var

Net döviz pozisyonuna göre en yüksek açığı olan ikinci şirket ise Zorlu Enerji. İkinci çeyrek itibariyle Zorlu Enerji’nin net döviz açık pozisyonu 8 milyar 44 milyon lira. İlk çeyrek sonunda 7 milyar 623 milyon lira net döviz açık pozisyonu bulunuyordu. Enerji şirketlerinin yüksek döviz borçlu yapısı kur dalgalanmalarına karşı şirketleri daha derinden etkiliyor. Pandemi nedeniyle üretime ara veren şirketlerden Ford Otosan yüksek döviz açık pozisyonu ile üçüncü sırada. İkinci çeyrek itibariyle açık pozisyonu 5 milyar 290 milyon TL. İlk çeyrek itibariyle Ford Otosan’ın açık pozisyonu 4 milyar 328 milyon lira idi ve dördüncü sırada bulunuyordu.

Pegasus iki sıra geriledi

Türk Telekom da ikinci çeyrekte net döviz pozisyonunda açık veren şirketlerden. Türk Telekom’un net döviz açık pozisyonu 4 milyar 832 milyon lira. İlk çeyrek sonunda bu rakam 3 milyar 987 milyon lira idi. Türk Telekom ilk çeyrekte sıralamada altıncı sırada iken ikinci çeyrek sonunda dördüncü sıraya yükseldi. Pegasus, pandemiden en fazla etkilenen şirketlerden olsa da net döviz açık pozisyonu sıralamasında geriledi. Pegasus’un net döviz açık pozisyonu ikinci çeyrek itibariyle 4 milyar 787 milyon lira. İlk çeyrek sonunda 4 milyar 673 milyon lira idi. Pegasus ilk çeyrek sonunda üçüncü sırada iken ikinci çeyrek sonunda beşinci sıraya geriledi. Sasa Polyester ilk çeyrekte 4 milyar 130 milyon lira olan net döviz açık pozisyonunu ikinci çeyrek sonunda 4 milyar 728 milyon liraya yükseltti.

İsdemir bir sıra atladı

Net döviz fazlası veren şirketlerde de ilk iki sıra yer değiştirdi. İsdemir ikinci çeyrek itibariyle 5 milyar 327 milyon lira fazla ile birinci olurken ilk çeyrek itibariyle 4 milyar 70 milyon lira ile net döviz fazlası veren şirketler arasında ikinci sıradaydı. İsdemir’in yılın ikinci çeyrek net dönem kârı 462.5 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmişti. Tahminlerdeki sapma satış maliyetlerinin beklentilerden düşük, diğer faaliyetlerden gelirinin de bir sefere mahsus gelirle beklentilerin üzerinde gelmesi etkili olmuştu.

İlk çeyrekte net döviz fazlasıyla birinci sırada olan Şişecam 5 milyar 323 milyon liralık net döviz fazlasıyla ikinci sıraya indi. Sabancı Holding ise sıralamada yükselen şirketlerden. İlk çeyrekte 2 milyar 353 milyon liralık fazla ile altıncı sırada olan Sabancı Holding ikinci çeyrek sonunda 4 milyar 87 milyon lira fazla ile üçüncü sırada yer aldı.

Vestel Elektronikle büyük sıçrama

Soda Sanayi 3 milyar 991 milyon lira ile dördüncü, Doğan Holding 3 milyar 872 milyon lira ile beşinci sırada. Aselsan ikinci çeyrek sonunda 2 milyar 128 milyon lira fazla verdi.

Net döviz fazlası veren şirketlerde en dikkat çekici olan ise Vestel Elektronik. Son dört çeyrek bilançosunda da net yabancı para pozisyon açığı olan şirketin 2020 yılının ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 912 milyon TL net yabancı para pozisyon fazlası bulunuyor. Vestel’in 2020 yılının ilk çeyreğinde net döviz pozisyon açığı 177 milyon lira idi.

Kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu 7.9 milyar dolar



Kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu yasal özkaynaklarının yüzde 25.7’sine geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 21 Ağustos itibariyle kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark 7 milyar 976 milyon dolar oldu. Aynı haftada kamu mevduat bankalarının yasal özkaynakları ise 31 milyar 10 milyon dolar olarak belirlendi. Döviz açık pozisyonu ise yüzde 25,7 olarak belirlendi. 14 Ağustos haftasında bu oran yüzde 27,8, 7 Ağustos haftasında ise yüzde 39,1 seviyesindeydi. Yasal sınır ise yüzde 20 seviyesinde. BDDK bir yılda 6 kez yasal aşıma izin veriyor. Ve haftalık oranlarda oluşabilecek aşım tutarının takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunlu. Ancak BDDK verisi kamu mevduat bankalarının ortalamalarını gösteriyor. Yasal oranın aşımı konusunda değerlendirmeler banka banka bakılarak yapılıyor.