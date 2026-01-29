Altın talebinde tarihi eşik aşıldı!

World Gold Council’ın yayımladığı "Gold Demand Trends: Q4 and Full Year 2025" raporuna göre, küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5 bin tonun üzerine çıkarak tarihi bir eşiği aşarken Türkiye'de ise altın talebi geçen yıl geriledi.

Tezgah üstü işlemler (OTC) dahil toplam küresel talep, yıl boyunca kırılan rekorlarla birlikte altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin de etkisiyle 555 milyar dolarlık rekor bir piyasa değerine ulaştı. Bu tutar, bir önceki yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor.

2025'te yatırım talebi yükseldi

Rapora göre 2025 yılı, yatırım talebinin öne çıktığı bir dönem oldu. Küresel altın ETF varlıkları 801 ton artarak tarihin en güçlü ikinci yıllık performansını kaydederken, külçe ve sikke alımları 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Güvenli liman arayışı ve portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yıl boyunca yatırımcı ilgisinin ana itici güçleri arasında yer aldı. Fiyatlardaki sert yükseliş de bu eğilimi destekledi.

Merkez bankalarının altın alımları

Merkez bankalarının altın alımları 2025’te 863 ton ile beklentilerin üst bandına yakın gerçekleşti. Alımlar, tarihsel olarak yüksek seviyelerde ve geniş bir coğrafyaya yayılmış olsa da, son dönemdeki hızına kıyasla bir miktar yavaşlama gösterdi.

Altın fiyatlarındaki rekor serinin mücevher talebi üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, hacim bazında düşüşün bu ortamda beklendiği vurgulandı. Buna karşın mücevhere yönelik algının güçlü kalmaya devam ettiği, küresel mücevher talebinin değer bazında yüzde 18 artarak 172 milyar dolarla rekor kırmasından anlaşıldı.

Teknoloji kaynaklı altın talebi ise tüketici elektroniği tarafındaki dalgalanmalara rağmen istikrarını korudu. Raporda, yapay zeka odaklı uygulamalardaki büyümenin bu alana destek verdiği ifade edildi.

Ortalama fiyat da rekor kırdı

2025 yılı boyunca Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) öğleden sonra altın fiyatı 53 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dördüncü çeyrek ortalama fiyatı yüzde 55 artışla ons başına 4 bin 135 dolar olurken, yıllık ortalama fiyat 3 bin 431 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Arz tarafında ise toplam altın arzı yüzde 1 artış gösterdi; maden üretimi 3 bin 672 tonla yeni bir zirveye çıkarken, geri dönüşüm 1.404 tonla fiyatlardaki yüzde 67’lik artışa rağmen sınırlı bir yükseliş sergiledi.

Türkiye'de talep geriledi

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'de hem takı hem de sikke altın talebinde önemli düşüşler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi altın rezervlerini güçlendirmeye devam etti.

Konsey'in raporuna göre, Türkiye'de dördüncü çeyrekte altın takı talebi yıllık bazda yüzde 35 oranında azalarak 7,7 tona geriledi. 2025'te altın takı talebinin ise yüzde 20 düşüşle 32,8 tona indiği kaydedildi.

Sikke altın talebinde de benzer bir tablo gözlendi; dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 9'luk bir düşüşle 21,3 ton talep edilirken, 2025 yılı için talebin yüzde 37 azalarak 71,1 tona gerilediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise altın alımlarını sürdürdü. TCMB'nin 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 27 ton altın alımı yaparak resmi rezervlerini 644 tona yükselttiği vurgulandı.

2026 beklentilerini açıkladılar

World Gold Council, 2026’ya bakıldığında jeopolitik gerilimlerin sürmesi halinde altın ETF’lerine güçlü girişlerin ve külçe-sikke talebinin devam etmesini bekliyor.

Merkez bankalarının alımlarının yüksek seviyelerde kalacağı öngörülürken, yüksek fiyat ortamı nedeniyle mücevher talebinin zayıf seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.