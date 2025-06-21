Küresel belirsizlikler özel sermayeyi kilitledi : 1 trilyon dolarlık varlık beklemede!

PwC'nin yayınladığı rapora göre, küresel anlaşmaların durması nedeniyle özel sermaye şirketlerinin 1 trilyon dolarlık satılmamış varlığı bulunuyor.

Rapora göre; yüksek faiz oranları, Başkan Trump yönetimindeki gümrük vergisi belirsizliği ve jeopolitik gerilimler değerlemeleri baskılayarak çıkışları geciktirdi ve yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

2025 yılında birleşme ve satın alma faaliyetleri mayıs ayına kadar 567 milyar dolar değerinde 4 bin 535 anlaşma ile yatay seyretti.

Yüzde 30'u anlaşmaları duraklattı

PwC'nin anketi, firmaların yüzde 30'unun tarife endişeleri nedeniyle anlaşmaları duraklattığını veya yeniden gözden geçirdiğini ortaya koydu.

Özel sermaye şirketlerinin yüzde 30'u tipik beş yıllık elde tutma süresini aştığından, istikrarlı getiri bekleyen sınırlı ortaklar sabırsızlanmaya başaldı.

Halihazırda yatırım yapılan 3 trilyon dolarlık varlığın çoğu zirve fiyatlardan satın alındı. Ancak artık kârlı bir şekilde çıkış yapmak daha zor.

Sınır ötesi anlaşma faaliyeti de 2021'deki yüzde 18,7 seviyesinden yüzde 16,9'a geriledi ve Çin ile ilgili anlaşmalar daha fazla incelemeye tabi tutuldu.