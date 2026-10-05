Küresel borsalar haftaya alıcılı başladı

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Küresel hisse senedi piyasaları yeni haftaya genel olarak pozitif başladı. ABD’de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin Fed’in ekim ayında yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisini zayıflatması teknoloji hisselerine destek verirken, Asya’da Japonya ve Tayvan öne çıktı.

Türkiye saatiyle 07.35 itibarıyla ABD vadeli endeksleri artıda, Avrupa vadelileri ise ağırlıklı olarak yatay-pozitif seyrediyor.

Nasdaq vadelileri öne çıktı

ABD’de cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından başlayan pozitif hava yeni haftanın vadeli işlemlerine de taşındı.

S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,1-0,2 civarında yükselirken Nasdaq 100 vadelilerindeki artış yüzde 0,4 seviyesine yaklaştı. Dow Jones vadeli kontratları ise yataya yakın sınırlı pozitif seyrediyor.

Teknoloji ve yarı iletken hisseleri piyasadaki yükselişin ana motorlarından biri olmaya devam ediyor.

Wall Street cuma gününü de yükselişle tamamlamıştı. Dow Jones yüzde 0,5, S&P 500 yüzde 0,7 yükselirken Nasdaq Composite yaklaşık yüzde 1,2 değer kazanmıştı.

Nikkei 70 bin puanı geçti

Asya piyasalarının en güçlü hareketi Japonya’da görüldü.

Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5'in üzerinde yükselerek 70 bin puan sınırını aştı. Endeks gün içinde 70 bin 70 puan civarını gördü.

Teknoloji ve yapay zekâ bağlantılı hisseler yükselişe öncülük etti. Tokyo Electron ve SoftBank gibi büyük teknoloji şirketlerindeki alımlar endeksi destekledi.

Japonya'da açıklanan hizmet sektörü verilerinin büyümenin devam ettiğine işaret etmesi ancak ekonomik ivmenin yavaşladığını göstermesi de faiz beklentileri açısından izleniyor.

Tayvan’da teknoloji rallisi

Teknoloji hisselerindeki güçlü görünüm Tayvan piyasasına da yansıdı.

TAIEX endeksi sabah işlemlerinde yüzde 2'nin üzerinde yükselerek yeni zirvelere çıktı. Yarı iletken sektöründeki alımlar yükselişte belirleyici olurken TSMC hisseleri de güçlü performans gösterdi.

ABD’de Nasdaq’ın cuma günü güçlü kapanması, Asya’daki teknoloji hisselerine yeni haftanın ilk işlemlerinde destek sağladı.

Hong Kong ekside, Çin ve Güney Kore kapalı

Asya'daki yükseliş bütün piyasalara yayılmadı.

Hong Kong Hang Seng endeksi güne yataya yakın başladıktan sonra yüzde 0,1-0,3 arasında geriledi. Hang Seng teknoloji endeksinde de sınırlı satış görüldü.

Çin ana kara borsaları Ulusal Gün tatili nedeniyle bugün kapalı. Şanghay ve Shenzhen piyasalarında işlemler 8 Ekim'de yeniden başlayacak.

Güney Kore borsası da Ulusal Kuruluş Günü nedeniyle bugün işlem görmüyor.

Avustralya S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 0,5 civarında yükseldi.

Hindistan'da Sensex ilk işlemlerde yüzde 0,5 yükselirken Nifty 50 de yaklaşık yüzde 0,5 artışla 22 bin 530 puanın üzerine çıktı.

Avrupa vadelileri yatay-pozitif

Avrupa borsaları açılışı öncesinde vadeli işlemlerde sınırlı pozitif görünüm hakim.

Euro Stoxx 50 vadeli kontratı yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 6 bin 275-6 bin 280 puan bölgesinde işlem görüyor.

DAX vadeli endeksi 25 bin 430 puan civarında seyrederken FTSE 100 vadelileri 10 bin 550 puan çevresinde yataya yakın hareket ediyor.

CAC 40 vadeli kontratlarında ise yüzde 0,2 civarında yükseliş görülüyor.

Avrupa piyasalarının önündeki önemli risklerden biri Fransa kaynaklı mali ve siyasi belirsizlik olmaya devam ediyor. Euro bu baskıyla dolar karşısında 17 ayın en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Fed ihtimali sert düştü

Hisse piyasalarındaki alımları destekleyen temel gelişme ABD iş gücü piyasasından geldi.

ABD ekonomisi eylül ayında yalnızca 29 bin kişilik tarım dışı istihdam yarattı. Önceki iki aya ilişkin istihdam rakamları da toplam 60 bin kişi aşağı revize edildi.

Zayıf verilerin ardından Fed'in ekim toplantısında yeni bir faiz artışına gitme ihtimali geçen haftaki yüzde 60'ın üzerindeki seviyelerden yüzde 20'nin altına kadar düştü.

Piyasanın odağı böylece ekim toplantısından aralık toplantısına kaymaya başladı.

Tahvil faizleri hâlâ risk oluşturuyor

Fed beklentilerindeki değişime rağmen tahvil piyasası hisse senetleri açısından önemli bir risk olmaya devam ediyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,2'nin üzerindeki yüksek seviyelerini koruyor.

Yüksek tahvil getirileri özellikle yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisseleri açısından baskı yaratabileceği için Nasdaq'taki yükselişin kalıcılığı açısından yakından izleniyor.

Avrupa'da da kamu maliyesine ilişkin endişeler uzun vadeli tahvil faizlerini yüksek tutuyor.

Petrol geriledi, altın güçlü kaldı

Emtia piyasalarında petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

Brent petrol 101,5-102 dolar bölgesinde, ABD tipi WTI ise 90 dolar civarında işlem görüyor.

Orta Doğu'dan petrol ihracatının yeniden artması ve G7 ülkelerinin acil rezervlerden 100 milyon varillik petrol ve petrol ürünü piyasaya sürme planı fiyatlar üzerindeki arz baskısını artırıyor.

Altının ons fiyatı ise Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitme ihtimalinin azalmasıyla 4 bin 150 dolar çevresinde güçlü seyrini koruyor.