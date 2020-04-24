Küresel borsalar ne zaman düze çıkar?

24 Nisan 2020

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa-Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin yerinde olduğunu dile getirerek faiz indirmese Merkez’in suçlu bulunacağına dikkat çekti. Merkez Bankası’nın para basmasının şart olduğunu ama bu paranın toplumun en alt kesimine ulaşacak şekilde organize edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, henüz bunun gerçekleşmediğini ancak geç de kalındığını kaydetti. Bankaların üzerine biraz fazla gidildiği kanısında olduğunu belirten Ağaoğlu, aktif rasyosunu sağlayabilmek için bankaların dış finansman sağlayarak Merkez Bankası ile swap işlemi yapabileceğini ayrıca devlet tahvillerine de oldukça büyük ilgi olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın uluslararası bir kurumla swap anlaşması yapması olasılığını değerlendiren Ağaoğlu, “Amerikan Merkez Bankası Fed ile çok mümkün görünmese de IMF kanalı değerlendirilebilir. Bu standby olmayacaktır ama bir kanal açılabilir” dedi.

Petrol fiyatlarındaki negatifliğin fiziki piyasa ile piyasalar arasındaki boşluğu daha da gözler önüne serdiğini kaydeden Ağaoğlu, aslında bu satışların gerçekleştiği borsaların buna izin vermemesi gerektiğini vurguladı. Ağaoğlu, bu borsalarda petrolün, alım karşılığı taahhüt olarak verilen varil başına 8 bin dolar ve fiyatı dahil düşünülerek 10 doların altına düşmeyecek şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Normalin artık tanımının değiştiğini de söyleyen Ağaoğlu, petrol fiyatları 35 dolar sevilerinde olmadığı sürece küresel borsalarda yeniden canlanmanın da mümkün olmadığına dikkat çekti.