Küresel borsalar veri bekliyor: Asya karışık, vadeliler temkinli

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Küresel borsalarda yatırımcılar ABD enflasyonu öncesinde büyük pozisyon almaktan kaçınıyor. Asya’da karışık seyir izlenirken ABD vadelileri yataya yakın, Avrupa vadelileri ise hafif ekside. Petrolün 90 dolara yaklaşması da baskıyı artırıyor.

Küresel borsalar çarşamba sabahında yön bulmakta zorlanıyor. Asya piyasalarında endeksler farklı yönlerde hareket ederken ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde sınırlı değişimler görülüyor. Günün yönünü ise ABD’den gelecek enflasyon verisinin belirlemesi bekleniyor.

Asya borsalarında yönler ayrılıyor

Asya-Pasifik piyasalarında çarşamba sabahı tek yönlü bir hareket görülmüyor. Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen MSCI endeksi yüzde 0,5 civarında artıda seyrediyor.

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi tatil dönüşünde yataya yakın hareket ediyor. Çin ana kara piyasalarında sınırlı yükseliş görülürken Hong Kong tarafında satış baskısı öne çıkıyor.

Bölgedeki yatırımcılar bir yandan ABD enflasyon verisini beklerken diğer yandan jeopolitik gelişmeleri izliyor. Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu kıyısı açıklarına balistik füze fırlatması da Asya’daki risk başlıkları arasına ekleniyor.

Wall Street vadelileri beklemeye geçti

ABD borsaları salı gününü düşüşle tamamladı. S&P 500 yüzde 0,32 gerilerken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Yeni işlem günü öncesinde ise satışların devam ettiğine ilişkin güçlü bir sinyal bulunmuyor. S&P 500 vadeli kontratları yataya yakın hafif pozitif seyrediyor. ABD endeks vadeli işlemlerindeki sınırlı hareket, yatırımcıların enflasyon verisi öncesinde beklemeyi tercih ettiğine işaret ediyor.

Özellikle teknoloji hisseleri açısından ABD tahvil faizlerinin izleyeceği yön önem taşıyor. Enflasyonun beklentileri aşması halinde Fed’in yeniden faiz artırabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesi, yüksek değerlemeli teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırabilir.

Avrupa borsaları güne ekside hazırlanıyor

Avrupa tarafında vadeli endeksler daha zayıf bir tablo ortaya koyuyor. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yüzde 0,1’in üzerinde gerilerken Almanya DAX vadeli kontratları da hafif ekside işlem görüyor.

İngiltere FTSE 100 vadeli kontratlarında da sınırlı kayıp görülüyor. Mevcut fiyatlama, Avrupa borsalarının güne hafif satışla başlayabileceğine işaret ediyor.

Avrupa açısından enerji fiyatları ayrıca önem taşıyor. Petrolün yüksek seviyelerde kalması hem şirketlerin maliyetleri hem de enflasyon görünümü açısından risk oluşturuyor.

Petrolün yükselişi borsaların hesabını bozuyor

Küresel borsalar üzerinde baskı yaratan önemli gelişmelerden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş oluyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,8’e yakın artışla 89,60 dolar çevresinde işlem görerek 90 dolar sınırına yaklaşıyor.

ABD tipi ham petrol de yüzde 0,9 civarında yükselişle 84 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarının yükselmesinde Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin sürmesi ve kritik deniz ticaret yollarına ilişkin endişeler etkili oluyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş borsalar açısından iki yönlü risk yaratıyor. Jeopolitik tansiyon doğrudan risk iştahını azaltırken daha pahalı petrol, enflasyonun yeniden güçlenebileceği endişesini artırıyor.

Fed beklentileri yeniden sertleşti

Geçen hafta açıklanan zayıf ABD istihdam verileri Fed’in yeni bir faiz artırımına gideceği beklentisini azaltmıştı. Ancak petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş sonrasında piyasalarda faiz artırım ihtimali yeniden güçleniyor.

Enerji maliyetlerinin yüksek kalması enflasyonun beklenenden daha dirençli seyretmesine yol açabilir. Böyle bir durumda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güçlenmesi, küresel hisse piyasaları açısından yeni bir baskı oluşturabilir.

Bu nedenle piyasaların bugünkü enflasyon verisine vereceği tepki yalnızca Wall Street için değil, Avrupa ve Asya borsalarının sonraki yönü açısından da önem taşıyor.

Küresel borsaların yönü saat 15.30’da değişebilir

Piyasaların ana gündem maddesi Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak ABD temmuz ayı tüketici enflasyonu olacak.

Piyasa beklentisi tüketici fiyatlarının hazirandaki yüzde 0,4’lük düşüşün ardından temmuz ayında yüzde 0,1 artması yönünde. Yıllık enflasyonun ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e gerilemesi bekleniyor.

Beklentilerin altında kalacak bir enflasyon verisi Fed’in faiz artırımı ihtimalini zayıflatabilir ve küresel borsalarda risk iştahını destekleyebilir. Beklentilerin üzerinde bir veri ise tahvil faizleri ve dolar üzerinden hisse piyasalarında satış baskısını artırabilir.

Çarşamba sabahındaki görünüm bu nedenle net bir yükseliş veya düşüş eğiliminden çok bekleyişe işaret ediyor. Asya’daki karışık seyir, ABD vadelilerindeki yatay görünüm ve Avrupa vadelilerindeki sınırlı kayıplar, küresel borsaların kritik veri öncesinde frene bastığını gösteriyor.