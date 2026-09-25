Küresel borsalarda faiz baskısı: Petrol 105 doların üzerinde

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Küresel borsalarda haftanın son işlem gününde yatırımcının önünde iki büyük risk bulunuyor: petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine yerleşmesi ve ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş. Bu iki gelişme enflasyon endişelerini artırırken Fed'in faizleri yeniden yükseltebileceği beklentisini güçlendiriyor. Wall Street bir önceki seansı yataya yakın tamamlarken Asya'da cuma sabahı karışık bir görünüm oluştu.

ABD tahvillerinde 20 yılı aşan zirve

Küresel piyasaların en güçlü baskısı tahvil cephesinden geliyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi iki işlem gününde yaklaşık 20 baz puan yükseldikten sonra cuma sabahı yüzde 5,19 çevresinde bulunuyor. Faiz hafta içinde yüzde 5,2251'e çıkarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

30 yıllık ABD tahvilinde ise getiri yüzde 5,5016 seviyesine kadar çıkarak 2004'ten bu yana görülen en yüksek düzeye ulaştı.

Uzun vadeli faizlerin yükselmesi yalnızca tahvil piyasasını etkilemiyor. Şirketlerin finansman maliyetini artıran hareket, özellikle yüksek değerlemelerle işlem gören teknoloji ve büyüme hisseleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Fed için yeni faiz artışı fiyatlanıyor

Tahvil satışının arkasındaki temel nedenlerden biri Fed'e ilişkin beklentilerin yeniden sertleşmesi.

Vadeli piyasalarda Fed'in ekim toplantısında yeni bir faiz artırımı yapma ihtimali yüzde 70'in üzerine çıktı. Haftanın başında bu ihtimal yaklaşık yüzde 53 seviyesindeydi.

Petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, enflasyonun beklenenden daha dirençli kalabileceği endişesini artırıyor.

Piyasadaki yeni denklem bu nedenle yalnızca “faizler ne kadar süre yüksek kalacak?” sorusuna değil, “Fed bir kez daha artıracak mı?” sorusuna dönmüş durumda.

Wall Street günü zorlanarak tamamladı

ABD borsalarında perşembe günü yüksek faiz ve petrol fiyatlarının baskısı hissedildi.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 51 bin 350 puan civarında kapandı ve üst üste üçüncü günlük kaybını yaşadı.

S&P 500 günü 7 bin 704 puan civarında yataya yakın tamamlarken Nasdaq Bileşik Endeksi de 26 bin 939 puanla sınırlı değişim gösterdi.

Endekslerin yataya yakın kalmasına rağmen piyasanın geneline yayılan görünüm daha zayıftı. Özellikle yüksek faizden olumsuz etkilenen sektörlerde satış baskısı devam ederken teknoloji tarafında belirli büyük hisseler endeksleri destekledi.

Cuma sabahı ABD endeks vadeli kontratlarında da belirgin bir toparlanma görülmüyor. S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri yataya yakın seyrederken Dow vadeli kontratlarında sınırlı kayıp öne çıkıyor.

Asya'da Japonya ayrıştı

Asya-Pasifik piyasalarında cuma sabahı ortak bir yön oluşmadı.

MSCI'nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini takip eden geniş endeksi yatay seyrederken Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Avustralya borsasında ise kaynak şirketlerinin ağırlıklı olduğu endekste yaklaşık yüzde 0,6 kayıp görüldü. Hong Kong'da da satış baskısı öne çıktı.

Çin ana karası, Güney Kore ve Tayvan'da piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması Asya'daki işlem hacmini sınırladı.

Japonya'daki yükselişe rağmen bölge genelinde tahvil faizlerinin yükselmesi hisse değerlemeleri açısından temel risk olmaya devam ediyor. Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 3,1'in üzerine çıkarak yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Petrol yeniden enflasyon riskini büyüttü

Borsaları zorlayan ikinci büyük unsur petrol.

Brent petrol, önceki seansta yeniden yükseldikten sonra cuma sabahı yüzde 1'e yakın geri çekilmesine rağmen varil başına yaklaşık 105,75 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrolün yeniden 100 doların üzerine yerleşmesi, enerji maliyetlerinin enflasyonu canlı tutabileceği endişesini artırıyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda yürütülen görüşmeler piyasa tarafından yakından takip edilirken kalıcı bir anlaşmanın henüz ortaya çıkmaması petrol üzerindeki risk priminin tamamen ortadan kalkmasını engelliyor.

Bu durum borsalar için çift yönlü baskı oluşturuyor: yüksek petrol şirketlerin maliyetlerini artırırken enflasyon beklentileri üzerinden tahvil faizlerini de yukarı itiyor.

Dolar güçleniyor, altın baskı altında

Faiz beklentilerindeki değişim döviz ve değerli metal piyasalarına da yansıyor.

Dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde tutunurken haftalık yükselişi yaklaşık yüzde 1'e yaklaşıyor.

Yüksek ABD faizleri ve güçlenen dolar altının ons fiyatını baskılarken fiyat cuma sabahı 4 bin 270 dolar çevresinde hareket ediyor.

Piyasanın önündeki temel denklem böylece daha belirgin hale geliyor: petrol yüksek kaldığı sürece enflasyon riskinin düşmesi zorlaşıyor, enflasyon riski sürdükçe Fed beklentileri sertleşiyor ve yüksek tahvil faizleri hisse senetlerinin önündeki en önemli engellerden biri olmaya devam ediyor.

Türkiye'deki yatırımcı açısından da küresel tahvil faizleri, dolar ve petrolün seyri gün içinde Borsa İstanbul, döviz piyasası ve altın fiyatları üzerinde dış kaynaklı fiyatlama baskısının yönünü belirleyebilir.