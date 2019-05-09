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Küresel borsalarda korku erken başladı

Başkan Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri yüzde 25'e çıkaran kararının yarın yürürlüğe girmesiyle borsalarda iki haneli düşüşler olacağı iddia ediliyor... Evrim Küçük'ün haberi...

Küresel borsalarda korku erken başladı
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