Küresel borsalarda korku erken başladı
Başkan Trump'ın Çin mallarına uygulanan vergileri yüzde 25'e çıkaran kararının yarın yürürlüğe girmesiyle borsalarda iki haneli düşüşler olacağı iddia ediliyor... Evrim Küçük'ün haberi...
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.