Küresel çelik üretimi daraldı: Türkiye'de arttı

World Steel Association (worldsteel) verilerine göre, ocak ayında 69 ülkede toplam ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 azalarak 147,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Küresel üretimdeki gerilemede özellikle Asya'daki düşüş belirleyici oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,8 artışla 3,4 milyon tona yükseldi.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'de üretim yüzde 13,9 azalarak 75,3 milyon tona gerilerken, Hindistan'da yüzde 10,5 artışla 15,1 milyon tona çıktı. ABD'nin üretimi yüzde 3,3 artışla 7,1 milyon ton olurken, Japonya'da yüzde 0,5 düşüşle 6,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nde üretim geriledi

Bölgesel bazda Afrika'da üretim yüzde 5,8 artışla 2 milyon tona yükseldi. Asya ve Okyanusya'da yüzde 8,6 azalışla 107,6 milyon tonluk üretim kaydedildi. Avrupa Birliği'nde (27 ülke) üretim yüzde 2,3 gerileyerek 10,3 milyon ton oldu. AB dışındaki Avrupa ülkelerinde ise üretim yüzde 4,4 artarak 3,7 milyon tona çıktı.

Orta Doğu'da ham çelik üretimi yüzde 12,6 artışla 4,8 milyon tona ulaşarak en güçlü artışı gösterdi. Kuzey Amerika'da üretim yüzde 0,6 düşüşle 9,2 milyon ton olarak hesaplanırken, Rusya ve diğer BDT ülkeleri ile Ukrayna'da yüzde 8,6 gerilemeyle 6,5 milyon ton üretim kaydedildi. Güney Amerika'da ise üretim yüzde 1,2 azalarak 3,4 milyon ton oldu.