Küresel ekonomide toparlanma umudu petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs teşvik paketinin bu hafta onaylanacağı beklentisinin global ekonomide toparlanma beklentilerini yükseltmesi ve ABD'de ham petrol stoklarının düşeceği öngörüleri petrol fiyatlarını yukarı çekti.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 54 cent artışla 68,78 dolar seviyesine yükselirken Batı Teksas petrolü de 46 cent yükselişle 65,51 dolar seviyesinde.



Analistler, ABD Doları ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin bugün de petrol fiyatlarına yön vermesini bekliyorlar.



ABD Doları'nın zayıflaması halinde Brent petrolünün ilk etapta 69,26 dolar ve ardından 70 dolar seviyesinin üzerini hedefleyeceği öngörülüyor.