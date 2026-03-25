Küresel emtiada yön değişti! Metaller yükselişe geçti
Küresel emtia piyasalarında metaller, jeopolitik gelişmelere ilişkin açıklamaların etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Son haftalarda sert düşüş yaşayan bakır, bu hafta toparlanarak değer kazanırken çinko da yükseliş gösterdi. Buna karşılık Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri alüminyum fiyatlarını baskıladı. Demir cevherinde ise düşüş sürdü.
Küresel emtia piyasalarında metaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle yükselişe geçti.
Daha önce savaşın enflasyonu artırabileceği ve küresel büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleriyle düşüş yaşayan metallerde toparlanma görüldü.
Bakır yeniden yükselişte
Son üç haftada yaklaşık yüzde 11 değer kaybeden bakır, bu hafta itibarıyla yönünü yukarı çevirdi. Fiyatlar haftanın ilk bölümünde yaklaşık yüzde 3 artış kaydetti.
Şanghay saatiyle 11.03 itibarıyla Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 1,2 yükselerek 12 bin 246 dolara çıktı. Aynı saatlerde çinko da yüzde 0,7 artış gösterdi.
Alüminyumda düşüş dikkat çekti
LME'de düşüş yaşayan tek metal alüminyum oldu. Orta Doğu'nun küresel alüminyum üretiminde önemli bir paya sahip olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin sevkiyatları etkilemesi, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Alüminyumun ton fiyatı yüzde 0,6 gerileyerek 3 bin 242,50 dolara indi.
Arz ve talep dengesi izleniyor
Goldman Sachs Group Inc., ikinci çeyreğe ilişkin alüminyum fiyat tahminini ton başına 3 bin 100 dolardan 3 bin 200 dolara yükseltti. Kurum, arz tarafındaki aksamaların küresel talepteki zayıflamayla kısmen dengelenebileceğini belirtti.
Demir cevherinde düşüş
Öte yandan Singapur piyasasında demir cevheri fiyatları da geriledi. Demir cevherinin ton fiyatı yüzde 2,4 düşüşle 105,05 dolar seviyesine indi.