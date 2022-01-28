Küresel finans devleri Fed'in faiz artış beklentilerini yükseltti

Fed Başkanı Powell'ın FOMC toplantısı sonrasındaki basın toplantısındaki şahin sözleri Fed'den faiz artırımı beklentilerini yükseltti. Nomura ve BNP'nin ardından Deutsche Bank da Fed'den beklediği faiz artırımı miktarını yukarı çekti.

Fed'in Mart ve Haziran arasındaki her toplantıda faiz artırımı yapmasını bekleyen deutsche Bank, Eylül'den itibaren ise Fed'in her çeyrek dönemde faiz artırımı yapacağı ve 2022'yi toplam 5 faiz artırımı ile tamamlayacağını öngördü.

TD Securities analistleri ise Fed'in yapacağı faiz artırımı sayısına ilişkin beklentilerini 3'ten 4'e yükselttiler.

Analistler ayrıca Fed'in 9 triyon dolara yaklayan bilançosunu daraltmaya Mayıs ayında başlayacağını öngördüler. Bilanço daraltmanın başlangıcı için daha önce Eylül ayı işaret ediliyordu.