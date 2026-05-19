Küresel fonların hisse senedi yatırımları rekor seviyede arttı

Küresel fon yöneticileri, kurumsal kazançlardaki büyüme ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentileriyle mayıs ayında hisse senedi yatırımlarını rekor seviyede artırdı. Bank of America tarafından yayımlanan aylık ankete göre, güçlü bilanço sezonu ve şirketlerin yapay zeka alanındaki harcamaları hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere yaklaştırdı.

Bank of America anketinde hisse senedi yatırımları öne çıktı

Bank of America anketi, 8 Mayıs ile 14 Mayıs tarihleri arasında toplam 517 milyar dolar varlık yöneten 200 katılımcı ile gerçekleştirildi. Ankete göre, portföylerinde hisse senedi ağırlığını artıran fon yöneticilerinin oranı bir önceki aydaki yüzde 13 seviyesinden yüzde 50 oranına yükseldi.

Aynı dönemde ortalama nakit seviyeleri yüzde 4,3 oranından yüzde 3,9 oranına geriledi. Ekonomik büyümenin hız kesmeden devam edeceğini öngörenlerin oranı yüzde 39 olurken, ekonomide ani daralma bekleyenlerin oranı yüzde 4 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon riski ve jeopolitik beklentiler piyasayı şekillendiriyor

Küresel tahvil piyasalarını baskılayan jeopolitik gelişmelere ve 100 dolar üzerinde seyreden petrol fiyatlarına rağmen hisse senedi yatırımları gücünü korudu. Ankete katılan fon yöneticilerinin yüzde 66'lık kesimi, Hürmüz Boğazı'ndaki darboğazın önümüzdeki birkaç ay içinde çözüleceğini öngördü. Diğer yandan, katılımcıların yüzde 40'ı ikinci bir enflasyon dalgasını mevcut en büyük piyasa riski olarak nitelendirdi.

Hazine tahvili getirilerinde beklentiler ayrışıyor

Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvili getirileri tarafında yatırımcıların beklentileri farklılaştı. Ankete katılanların yüzde 62'si, şu anda yüzde 5,14 seviyesinde bulunan 30 yıllık Hazine tahvili getirilerinde yüzde 6 oranını hedeflediklerini ifade etti.

Kalan yatırımcıların yüzde 20'si ise 30 yıllık tahvillerde yüzde 4 getiri hedefini benimsedi. Bu veriler, fon yöneticilerinin enflasyon ve jeopolitik risklere rağmen hisse senedi yatırımlarını artırarak piyasalardaki büyüme odaklı trendi yılın ikinci çeyreğinde de desteklediğini gösteriyor.