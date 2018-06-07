Küresel gıda fiyatları mayısta yükseldi

07 Haziran 2018

Küresel gıda fiyatları mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatlarının ve ticaretinin takibiyle ölçülen Gıda Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 176,2 puana yükseldi.

Küresel gıda fiyatlarının yükselmesinde süt ürünleri fiyatlarında izlenen belirgin artış etkili oldu. Temel tahılların ve süt ürünlerinin fiyatlarında dünya çapında yükseliş yaşanırken, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarında düşüş görüldü.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 5,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,5 arttı. Bu değişimde, Yeni Zelanda'daki arz darlığının etkili olduğu tahmin edildi.

Tahıl Fiyat Endeksi geçen ay yüzde 2,4 artış gösterdi. Böylece endeks geçen yıla oranla yüzde 17 yükselirken, 2015 Ocak'tan beri görülen en üst seviyeye ulaşmış oldu.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise mayısta yüzde 2,6 azalışla son 27 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda Et Fiyat Endeksi'nde sınırlı oranda gerileme gerçekleşirken, FAO Şeker Fiyat Endeksi de yüzde 0,5 geriledi. Bu düşüşte, dünyanın en büyük şeker üreticisi ve ihracatçısı olan Brezilya'nın önemli üretim sahalarındaki hasat etkili oldu.

Kaynak: AA