Küresel halka arz piyasası 2025’te istikrar kazandı
Ernst & Young (EY), küresel halka arz piyasalarının performansını ele alan Küresel Halka Arz Trendleri 2025 Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, makroekonomik ve jeopolitik zorluklarla geçen birkaç yılın ardından 2025, küresel halka arz piyasası için daha istikrarlı bir yıl oldu.
EY Küresel Halka Arz Trendleri 2025 raporunu paylaştı. Rapora göre, 2025 yılında küresel halka arz piyasalarında toplam 1.293 işlem gerçekleştirildi ve bu işlemlerden 171,8 milyar dolar gelir elde edildi. Halka arz sayısı, 2024 yılına kıyasla büyük ölçüde aynı seviyelerde kalmasına rağmen, toplam gelirlerde yüzde 39’luk güçlü bir artış yaşandı. Gelirlerdeki bu toparlanma, yatırımcı güveninin yeniden tesis edildiğini ortaya koydu. Piyasada daha değerli, ölçeği büyük ve kalite açısından öne çıkan halka arzlara doğru belirgin bir yönelim gözlendi. Raporda, halka arz ortamının giderek daha karmaşık piyasa dinamikleriyle şekillendiği vurgulandı. Daha hızlı, daha oynak ve birbirine bağlı küresel etkenlerin, halka arz süreçleri üzerinde belirleyici olduğu ifade edildi.
Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor
Gelecek yıllara ilişkin değerlendirmede, küresel halka arz piyasalarında temkinli bir iyimserliğin hakim olduğu belirtildi. İşlem sayılarında ise istikrarlı bir artış potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekildi. 2025 yılında küresel piyasalarda yapay zeka odaklı şirketler ön plana çıktı. Bununla birlikte değerleme endişeleri, yatırımcı taleplerini şekillendiren önemli faktörlerden biri oldu. Küresel hisse senedi piyasaları genel olarak dayanıklılık gösterirken, gelirlerde ABD’deki büyük ölçekli teknoloji ve yapay zeka şirketleri başı çekti. S&P 500 ve Nasdaq gibi büyük endeksler, güçlü kârlılık, nakit akışı üretimi ve enflasyondaki olumlu gelişmelerden pozitif etkilendi.
Oynaklığı faiz beklentileri ve jeopolitik riskler artırdı
Piyasalarda dönemsel olarak artan oynaklık; faiz beklentilerindeki değişimler, süregelen jeopolitik gerilimler, ticaret ve gümrük riskleri ile yapay zeka değerlemelerine yönelik tartışmalarla tetiklendi. Bu ortamda yatırımcıların, güçlü bilançolara sahip, sürdürülebilir nakit akışı üreten ve makroekonomik belirsizlik dönemlerinde yön bulma becerisini kanıtlamış şirketlere yöneldiği ifade edildi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika (EMEIA) Bölgesi, küresel halka arz aktivitelerinde işlem sayısı açısından liderliğe yükseldi. Bölge, toplam işlemlerin yüzde 42’sini gerçekleştirdi. EMEIA Bölgesi, 2024 yılına kıyasla gelirlerde düşüş yaşamasına rağmen işlem sayısında hem Amerika kıtasının hem de Asya-Pasifik Bölgesi’nin önünde yer aldı.
Avrupa’da halka arzlar geriledi
Avrupa genelinde halka arz işlem sayısı 131’den 105’e düşerek yüzde 20 geriledi. Aynı dönemde halka arz gelirleri de yüzde 10 azalarak 17,3 milyar dolara indi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi’nde ise Suudi Arabistan, hem işlem sayısı hem de elde edilen gelirler açısından bölgenin lider ülkesi olmayı sürdürdü. Amerika kıtası, işlem sayısı ve gelirlerde EMEIA ve Asya-Pasifik’in gerisinde kalsa da ABD, küresel ölçekte halka arzların en aktif merkezlerinden biri olmaya devam etti. Ülke bazında işlem sayısında Hindistan ilk sırada yer alırken, gelirlerde ABD lider oldu. Küresel ölçekte sanayi sektörü yüzde 22, teknoloji-medya-telekomünikasyon (TMT) sektörü ise yüzde 21 payla gelirlerde öne çıktı. Ancak sektörel dağılımın bölgelere göre farklılık gösterdiği belirtildi. ABD’de TMT sektörü, halka arz gelirlerinin neredeyse yüzde 40’ını oluşturdu. Bu gelirlerin büyük bölümünün yapay zeka altyapısını destekleyen şirketlerden kaynaklandığı ifade edildi. Asya-Pasifik Bölgesi’nde ise robotik, mobilite ve endüstriyel alanlarda yapay zeka sistemleri geliştiren büyük ölçekli halka arz işlemleri dikkat çekti. Raporda, yapay zekanın dönüştürücü etkisinin açık olduğu ancak mevcut değerlemelerin “balon etkisi” tartışmalarını da beraberinde getirdiği vurgulandı. Bu durum, piyasa duyarlılığının merkezine yerleşti.
“Türkiye’de 18 halka arzla 45 milyar lira toplandı”
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 2025 yılında Türkiye’de toplam 18 halka arz gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden 45 milyar lira gelir elde edildiğini belirtti. Canoğulları, 2024 yılına kıyasla halka arz sayısı ve gelirlerde gerileme yaşandığını ifade etti. Canoğulları, güçlü iç talep, sağlam bankacılık sistemi ve dijitalleşme yatırımlarının sermaye piyasaları için önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Makroekonomik istikrarın güçlenmesi ve yatırımcı güveninin artması halinde, Türkiye’de halka arz piyasasının yeniden ivme kazanabileceğini söyledi.