Küresel halka arz piyasası 2025’te istikrar kazandı

EY Küresel Halka Arz Trendleri 2025 rapo­runu paylaştı. Rapo­ra göre, 2025 yılında küresel halka arz piyasalarında top­lam 1.293 işlem gerçekleşti­rildi ve bu işlemlerden 171,8 milyar dolar gelir elde edil­di. Halka arz sayısı, 2024 yı­lına kıyasla büyük ölçüde ay­nı seviyelerde kalmasına rağ­men, toplam gelirlerde yüzde 39’luk güçlü bir artış yaşandı. Gelirlerdeki bu toparlanma, yatırımcı güveninin yeniden tesis edildiğini ortaya koydu. Piyasada daha değerli, ölçe­ği büyük ve kalite açısından öne çıkan halka arzlara doğru belirgin bir yönelim gözlendi. Raporda, halka arz ortamının giderek daha karmaşık piya­sa dinamikleriyle şekillendiği vurgulandı. Daha hızlı, daha oynak ve birbirine bağlı küre­sel etkenlerin, halka arz sü­reçleri üzerinde belirleyici ol­duğu ifade edildi.

Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik öne çıkıyor

Gelecek yıllara ilişkin de­ğerlendirmede, küresel hal­ka arz piyasalarında temkinli bir iyimserliğin hakim oldu­ğu belirtildi. İşlem sayıların­da ise istikrarlı bir artış po­tansiyelinin bulunduğuna dikkat çekildi. 2025 yılında küresel piyasalarda yapay ze­ka odaklı şirketler ön plana çıktı. Bununla birlikte değer­leme endişeleri, yatırımcı ta­leplerini şekillendiren önem­li faktörlerden biri oldu. Kü­resel hisse senedi piyasaları genel olarak dayanıklılık gös­terirken, gelirlerde ABD’deki büyük ölçekli teknoloji ve ya­pay zeka şirketleri başı çekti. S&P 500 ve Nasdaq gibi bü­yük endeksler, güçlü kârlılık, nakit akışı üretimi ve enflas­yondaki olumlu gelişmeler­den pozitif etkilendi.

Oynaklığı faiz beklentileri ve jeopolitik riskler artırdı

Piyasalarda dönemsel ola­rak artan oynaklık; faiz bek­lentilerindeki değişimler, sü­regelen jeopolitik gerilimler, ticaret ve gümrük riskleri ile yapay zeka değerlemelerine yönelik tartışmalarla tetik­lendi. Bu ortamda yatırımcı­ların, güçlü bilançolara sahip, sürdürülebilir nakit akışı üre­ten ve makroekonomik belir­sizlik dönemlerinde yön bul­ma becerisini kanıtlamış şir­ketlere yöneldiği ifade edildi. Türkiye’nin de içinde bulun­duğu Avrupa, Orta Doğu, Hin­distan ve Afrika (EMEIA) Bölgesi, küresel halka arz aktivitelerinde işlem sayı­sı açısından liderliğe yüksel­di. Bölge, toplam işlemlerin yüzde 42’sini gerçekleştirdi. EMEIA Bölgesi, 2024 yılına kıyasla gelirlerde düşüş ya­şamasına rağmen işlem sayı­sında hem Amerika kıtasının hem de Asya-Pasifik Bölge­si’nin önünde yer aldı.

Avrupa’da halka arzlar geriledi

Avrupa genelinde halka arz işlem sayısı 131’den 105’e dü­şerek yüzde 20 geriledi. Aynı dönemde halka arz gelirleri de yüzde 10 azalarak 17,3 mil­yar dolara indi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Böl­gesi’nde ise Suudi Arabistan, hem işlem sayısı hem de elde edilen gelirler açısından böl­genin lider ülkesi olmayı sür­dürdü. Amerika kıtası, işlem sayısı ve gelirlerde EMEIA ve Asya-Pasifik’in gerisinde kalsa da ABD, küresel ölçek­te halka arzların en aktif mer­kezlerinden biri olmaya de­vam etti. Ülke bazında işlem sayısında Hindistan ilk sırada yer alırken, gelirlerde ABD li­der oldu. Küresel ölçekte sa­nayi sektörü yüzde 22, tekno­loji-medya-telekomünikas­yon (TMT) sektörü ise yüzde 21 payla gelirlerde öne çıktı. Ancak sektörel dağılımın böl­gelere göre farklılık göster­diği belirtildi. ABD’de TMT sektörü, halka arz gelirleri­nin neredeyse yüzde 40’ını oluşturdu. Bu gelirlerin bü­yük bölümünün yapay zeka altyapısını destekleyen şir­ketlerden kaynaklandığı ifa­de edildi. Asya-Pasifik Bölge­si’nde ise robotik, mobilite ve endüstriyel alanlarda yapay zeka sistemleri geliştiren bü­yük ölçekli halka arz işlemleri dikkat çekti. Raporda, yapay zekanın dönüştürücü etkisi­nin açık olduğu ancak mevcut değerlemelerin “balon etki­si” tartışmalarını da berabe­rinde getirdiği vurgulandı. Bu durum, piyasa duyarlılığının merkezine yerleşti.

“Türkiye’de 18 halka arzla 45 milyar lira toplandı”

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, 2025 yılında Türkiye’de toplam 18 halka arz gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden 45 milyar lira gelir elde edildiğini belirtti. Canoğulları, 2024 yılına kıyasla halka arz sayısı ve gelirlerde gerileme yaşandığını ifade etti. Canoğulları, güçlü iç talep, sağlam bankacılık sistemi ve dijitalleşme yatırımlarının sermaye piyasaları için önemli bir potansiyel sunduğunu vurguladı. Makroekonomik istikrarın güçlenmesi ve yatırımcı güveninin artması halinde, Türkiye’de halka arz piyasasının yeniden ivme kazanabileceğini söyledi.