Küresel halka arzlar 3 çeyrekte yavaşladı

Reuters'ın haberine göre küresel ölçekte halka arzlarda artış hızı 3. çeyrek dönemde yavaşlarken yılın ilk 9 ayında gerçekleşen halka arzlar hala 2000 yılındaki dot-com krizinden bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Verilere göre 3. çeyrek de toplam halka arzlardan elde edilen gelir 94.6 milyar dolarla 2. çeyreğe oranla yüzde 26,3 azaldı. Düşüşte yaz etkisinin yanı sıra Çin'in ABD'de halka arzlara yönelik adımları etkili oldu.

2021 yıl toplamda ise 2 binden fazla halka arz ile küresel ölçekte 421 milyar dolarlık gelir elde edildi. Bu rakamın içinde 12 7,7 milyar dolarlık SPAC halka arzları da yer alıyor.