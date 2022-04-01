Küresel hisse senetlerine bir haftada 19 milyar dolar girdi

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre 30 Mart haftasında küresel hisse senedi piyasalarına 18,9 milyar dolar sermaye girişi oldu.

Tahvil fonlarına da 12 haftadır ilk kez sermaye girişi yaşandı. Tahvil fonlarına toplam 6,3 milyar dolar sermaye girişi gerçekleşirken, gelişmekte olan piyasa tahvil fonları son 7 haftanın en büyük sermaye akışını aldılar.

Ancak BofA analistleri hisse senedi fiyatlarında son dönemde yaşanan ralliye çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini ifade ettiler. Portföylerin stagflasyon ve dolar itibarında düşüş olasılığına göre pozisyonlanması tavsiyesinde bulunan BofA analistleri, enerji sektörünün uzun vadeli al ve teknoloji sektörünü uzun vadeli sat konumuna gelmekte olduklarını vurguladı.

Yatırımcılar 30 Mart haftasında nakit fonlara 12,2 milyar dolar ve altın fonlarına 0,4 milyar dolar yönlendirdiler.