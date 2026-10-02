Küresel para piyasası fonlarından 116 milyar dolar çıktı

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Küresel yatırım fonlarında haftanın en dikkat çekici hareketi para piyasası fonlarında yaşandı. LSEG Lipper verilerine göre bu fonlardan 116,52 milyar dolar çıkarken, hisse fonlarına art arda ikinci haftada da güçlü para girişi gerçekleşti. Ancak yatırımcıların teknoloji, tahvil ve emtia tercihlerinde belirgin ayrışma oluştu.

116,52 milyar dolarlık çıkış

Para piyasası fonlarından son haftada net 116,52 milyar dolar çekildi. Bu rakam nisan ayından bu yana görülen en büyük haftalık çıkış oldu.

Kısa vadeli ve düşük riskli araçlarda değerlendirilen büyük miktardaki paranın fondan çıkması, yatırımcıların nakit benzeri pozisyonlarında önemli bir değişime işaret etti.

Ancak çıkan paranın tamamının doğrudan hisse veya diğer riskli varlıklara yöneldiğini söylemek mümkün değil. Aynı haftadaki farklı varlık sınıflarının fon hareketleri, yatırımcıların tercihlerini ayrı ayrı gösteriyor.

Hisse fonlarına 34,76 milyar dolar girdi

Küresel hisse fonları art arda ikinci haftada para çekmeyi başardı. Son haftada hisse fonlarına net 34,76 milyar dolar giriş gerçekleşti.

Bir önceki haftada bu rakam 44 milyar doların üzerindeydi. Böylece giriş hızı bir miktar yavaşlasa da hisse senetlerine yönelik talep güçlü kalmaya devam etti.

ABD hisse fonları 20,6 milyar dolarlık girişle ilk sırada yer aldı. Avrupa hisse fonlarına 6,19 milyar dolar, Asya fonlarına ise 6,16 milyar dolar girdi.

Teknolojiden 2,63 milyar dolar çıktı

Hisse piyasasına genel para girişi sürerken sektörler arasında tablo aynı ölçüde güçlü olmadı. Sektör fonlarının toplamından yaklaşık 920 milyon dolar çıkış yaşandı.

En büyük çıkış teknoloji fonlarında gerçekleşti. Teknoloji ağırlıklı fonlardan bir haftada 2,63 milyar dolar çekildi.

Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin uzun vadeli beklentiler güçlü kalmasına rağmen son dönemde teknoloji hisselerindeki oynaklık ve yüksek değerlemeler yatırımcıların bir bölümünü daha temkinli davranmaya yöneltti.

Buna karşılık finans sektörü fonlarına 1,13 milyar dolar, kamu hizmetleri fonlarına ise yaklaşık 468 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Tahvil fonlarına giriş sürdü

Küresel tahvil fonları haftayı 4,76 milyar dolarlık net girişle tamamladı. Özellikle kısa vadeli ve devlet tahvili fonları yatırımcı talebi gördü. Buna karşılık yüksek getirili tahvil fonlarından 2,29 milyar dolar çıktı.

Bu ayrışma, faizlerin yüksek seyrettiği ortamda yatırımcının tahvil piyasasından tamamen uzaklaşmadığını ancak kredi riski daha yüksek ürünlerde daha seçici davrandığını gösteriyor.

Altın fonlarına para girişi devam etti

Emtia tarafında da belirgin bir ayrışma görüldü. Altın ve diğer değerli metallere yatırım yapan fonlara haftalık net 275,2 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Böylece altın fiyatlarının son haftalarda baskı altında kalmasına rağmen fon yatırımcılarının değerli metallere ilgisi tamamen ortadan kalkmadı.

Enerji fonlarında ise ters yönde hareket yaşandı. Bu fonlardan yaklaşık 559 milyon dolar çıkış görüldü.

Yüksek petrol fiyatlarının enerji şirketleri açısından her zaman doğrudan kazanç anlamına gelmemesi, maliyet ve büyüme kaygılarıyla birleşince fon hareketlerinde de farklılaşma yarattı.

Gelişen piyasalardan para çıkıyor

Gelişen piyasalardaki görünüm ise daha zayıf kaldı. Gelişen piyasa hisse fonlarından 1,37 milyar dolar, tahvil fonlarından ise 1,75 milyar dolar çıkış gerçekleşti.

Yüksek ABD tahvil faizleri ve güçlü dolar, gelişen piyasa varlıklarının karşısındaki başlıca baskı unsurları olmaya devam ediyor.

Özellikle yatırımcının yüksek faiz ortamında ABD varlıklarından elde edebildiği getiri arttıkça, gelişen piyasalara yönelik risk alma isteği azalabiliyor.

Para teknoloji yerine farklı alanlara dağılıyor

Haftalık fon hareketleri yatırımcının riskten tamamen kaçmadığını ancak daha seçici hale geldiğini gösteriyor.

Para piyasası fonlarından çok güçlü çıkış yaşanırken hisse fonlarına para girişi sürüyor. Ancak teknoloji fonlarından çıkış olması, risk iştahının bütün piyasalara eşit dağılmadığını ortaya koyuyor.

Altın fonlarının pozitif kalması da belirsizliklere karşı korunma talebinin sürdüğüne işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde ABD faizlerinin yönü, doların seyri ve büyük teknoloji şirketlerinin bilanço sonuçları fon akımlarının hangi varlık sınıfına yöneleceğinde belirleyici olacak.