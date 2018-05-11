Küresel piyasalar, ABD verileri sonrası pozitif

11 Mayıs 2018

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi nisanda yıllık yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında kalırken, bir önceki ay yüzde 0,9 olan reel ortalama haftalık kazançlardaki artış da nisanda yüzde 0,4'e geriledi.

Verilerin ardından dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken pay piyasalarında yükseliş eğiliminin devam ettiği görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 0,94 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,89 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İtalya'daki hükümet kurma çalışmalarında belirsizlik azalsa da Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig ile Luigi Di Maio önderliğindeki sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki muhtemel hükümetin Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik tedirginlikler euronun yükselişini sınırlarken, İtalya borsasının da negatif ayrışmasına neden oldu. Avrupa’nın dün için en önemli gündem maddelerinden biri olan İngiltere Merkez Bankası toplantısından da beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım hedefinde değişiklik yapılmaması kararı çıktı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,96 düşüş kaydetti. Euro/dolar paritesi dün küresel piyasalarda dolar talebinin azalması ile yüzde 0,54 değer kazanarak 1,1916'ya çıkmasın sonrasında bugün Asya piyasalarında yatay seyrediyor.

ABD ve Avrupa pay piyasalarının dünkü alış ağırlıklı seyrinin Asya piyasalarıyla bugüne de taşındığı görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Analistler, ABD ile Kuzey Kore arasında gelişen ilişkinin jeopolitik riskleri azaltsa da ABD-İran geriliminin artıp artmayacağına ilişkin soru işaretlerinin piyasalardaki iyimserliği sınırladığını ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğine değinen analistler, yurt içinde ise açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini, döviz kurları ve tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı ithalat fiyat endeksi

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA