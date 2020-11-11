Küresel piyasalar 'aşı' yükselişini sürdürüyor

11 Kasım 2020

ABD'de seçim sonuçlarının ve Pfizer'dan gelen COVID-19 aşısı haberleri piyasalardaki iyimserliğe ve risk iştahını destek oluyor. Asya borsaları ve ABD vadeli yükselişler dikkat çekiyor. Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 68 puan, yüzde 0,23 artıda, S&P 500 vadeli endeksi 5,25 puan, yüzde 0,15 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi de 46 puan, yüzde 0,40 yükseldi. Asya borsalarının neredeyse tamamında yeşil ekranlar görülüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,4 artıda Japonya, Güney Kore ve Tayvan'da kazanımlar yüzde 1'in üzerinde.

Analistler, 2021 için daha güçlü ekonomik büyüme ve şirket karlarında artış beklentilerinin yavaş yavaş fiyatlanmaya başlandığını ifade ediyorlar.

Portföylerde değişiklik eğilimi Wall Street'te karışık seyre neden oldu



Koronavirüs aşısının aralık ayında dağıtılmaya başlanabileceğinin açıklanması sonrası yatırımcıların portföylerindeki hisselerde değişikliğe yönelmeleri ABD borsalarında karışık bir seyre yol açtı. Yatırımcıların pandeminin tepe yaptığı dönemde en çok ilgiyi gören teknoloji sektörü hisselerinden perakende, havacılık gibi sektörlere yönelmeleri Nasdaq'ın gerilemesine yol açarken, Dow Jones Sanayi Endeksi yükselişini sürdürdü. Dow Jones Sanayi Endeksi günü 262,96 puan, yüzde 0,9 artıda kapattırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,1 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,4 düştü.

Altın ve petrolde yükseliş



Aşı haberleriyle birlikte petrolde talep artışı beklentisi fiyatlara yansıyor. Brent petrolün en yakın vadedeki varil fiyatı üst üste 3. günde de yükselerek 44 dolara yaklaştı. Haftanın başında yaşadığı sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışan altın fiyatları bu sabah 1.880 doların üzerine çıktı.