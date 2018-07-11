Küresel piyasalar bir yılın dibinde

11 Temmuz 2018

Küresel hisse senedi piyasaları ve metal fiyatları, ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide daha yakın hale getirmesiyle, bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün detaylarını açıkladığı ek gümrük vergisi Washington'un tırmanan gerilimde geri adım atacağı yönündeki umutları zedeledi.

Gümrük vegileri getirilmeden önce iki aylık bir kamuoyu görüşü sürecinin başlamasıyla zaman daralıyor.

Trump, Çin'den ithal edilen 500 milyar dolardan fazla tutardaki ürünün ABD'nin önlemleri kapsamına girebileceğini ifade etmişti. Trump'ın ifade ettiği tutar, ABD'nin geçen yıl Çin'den ithalatının neredeyse tamamına karşılık geliyor.

Dolar 4.80'i aştı, borsada yüzde 4 kayıp

En fazla Şanghay etkilendi

Kaçınılmaz olarak, en fazla Şanghay piyasaları etkilendi, hisseler neredeyse yüzde 2 geriledi ve yuan geçen hafta gördüğü 11 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Japonya'nın Nikkei endeksi yenin güvenli liman talebi almasıyla yüzde 1'den fazla gerilerken, Hong Kong'un Hang Seng endeksi de yüzde 1'den fazla düşüş kaydetti.

Zayıf seyir izleyen Avrupa borsaları, Trump'ın Brüksel'de yapılan NATO zirvesinin başlangıcında Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasının ardından kayıplarını artırdı.

TD Securities Küresel Stratejisti James Rossiter, "Bu gümrük vergileri yürürlüğe girmeden önce altı ya da yedi haftalık süre bulunuyor, bu yüzden yarın bunları göremeyebiliriz ancak bu kesinlikle bir ticaret savaşında bir sonraki adım" dedi ve şöyle devam etti: "Çin'in önümüzdeki günlerde nasıl misilleme yapacağını merak ediyorum."

Bu arada bakır, çinko ve kurşun, yüzde 4 kadar düşüşle yaklaşık bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Morgan Stanley, "Küresel riske maruz kalan veya ticaret odaklı para birimlerine (Kore, Tayvan doları ve Malezya ringgiti gibi) karşı genellikle güvenli liman para birimleri (yen ve dolar gibi) alıyoruz" dedi.

Finansal piyasalardaki dalgalanmayı atlatan varlıklara olan talep 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin 3 baz puan düşüşle yüzde 2.840'a gerilemesine neden oldu.

Avrupa'nın çoğunda tahvil getirileri de 2 ila 3 baz puan geriledi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan düşüşle yüzde 0.30'a gerilerken, İngiltere tahvil getirileri Brexit kargaşasının iktidardaki Muhafazakar Parti'yi sarsmaya devam etmesiyle daha temkinli bir seyir izliyor.

Kaynak: Reuters