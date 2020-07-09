Küresel piyasalar Çin enflasyon verisiyle pozitif başladı

09 Temmuz 2020

Küresel piyasalar, Asya borsaları önderliğinde güne yukarı yönlü başlangıç yaptı. Asya'daki iyimser havada Çin'de beklentilerden iyi gelen enflasyon verisi etkili oluyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselerek 20 haftanın zirvesinin gördü. Çin borsalarındaki kesintisiz yükseliş devam etti. Japonya'nın Nikkei endeksi de yüzde 0.9 yükseldi. Dün yükselişlerle kapanan ABD borsalarının ardından ABD vadelilerinde yatay hareketler göze çarpıyor. ABD borsalarında gözler yaklaşan bilanço dönemine çevrilmiş durumda. Gelecek hafta Salı günü J.P. Morgan, Citigroup ve Wells Fargo, Perşembe günü ise Microsoft ve Netflix bilançolarını açıklayacaklar.

Yurt içinde ise dolar/TL'nin yatay seyri üçüncü haftasının sonuna yaklaşırken kur bu sabaha da 6,85'ten başladı. Saat 08:30 itibarıyla dolar/TL 6,8590'dan euro/TL 7,8040'tan el değiştiriyordu.

Altın 9 yılın zirvesinden bir miktar geriledi



Altın fiyatları koronavirüs vaka sayısındaki artışın hızlı bir küresel ekonomik toparlanma

beklentisini sarsmasıyla kritik 1,800 dolar eşiğinin üzerinde tutundu.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2011 yılı Eylül ayından beri gördüğü en yüksek

seviye olan 1,817.71 dolar seviyesini gördükten sonra 1,808.44 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise 1,819.80 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Petrol salgın tedbirleriyle geriledi

Petrol fiyatları ABD'de yeniden yürürlüğe konan koronavirüs yasaklarının petrol talebindeki

toparlanma belirtilerini gölgelemesi ile geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 43.20 dolara düzeyine gerilerken ABD ham petrolü ise 40.75 dolar seviyesinde.

Çin'de üretici fiyatları 5 aydır düşüyor



Çin'de üretici fiyatları 5 aydır düşüyor. Haziran ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azaldı. Ekonomistler, Mayıs ayında yüzde 3,7 azalan fiyatların Haziran ayında yüzde 3,2 gerilemesini bekliyorlardı.



Haziran ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 arttı. Mayıs ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 gerilemişti.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Haziran ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Mayıs ayında tüketici fiyatlarında artış yüzde 2,4 olmuştu.



GÜNÜN AJANDASI

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak (14.30).

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle "Yatırımcı Toplantısı" gerçekleştirecek (16.00).

- ABD'de işsizlik başvuruları (15.30), toptan stoklar (17.00), doğal gaz stokları (17.30)

