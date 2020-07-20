Küresel piyasalar Çin hariç satıcılı

20 Temmuz 2020

Küresel piyasalarda, artan koronavirüs vakalarının yarattığı endişeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Bilanço döneminin devam ettiği ABD'de vadeliler yeni haftaya satıcılı başladı. Veri açısından zayıf bir hafta olmasına karşın özellikle ABD'li teknoloji şirketlerinden gelecek olan bilançolar yakından takip edilecek. Çin'deki yüzde 2'yi aşan yükselişler hariç Asya borsalarında hafif satıcılı bir seyir yaşanıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi, S&P 500 endeksi vadeli kontratlarındaki düşüşü izleyerek yüzde 0.2 eksiye döndü. Japonya'nın Nikkei endeksi, Japonya ihracat verisinin dört aydır üst üste Haziran'da da çift haneli gerilemesiyle yüzde 0.35 düşüş kaydetti.

BIST 100 Endeksi haftaya yatay bir seyirle başladı. Açılış 58,36 puan artışla 118 bin 844 puandan gerçekleşti. Dolar/TL 6,85'teki seviyesini koruyor. Euro/TL 7,85'ten el değiştiriyor.





Euro, dolar karşısında 4 ayın zirvesine yakın

Euro, Avrupalı liderlerin üç gündür devam eden müzakerelerde ekonomik kurtarma paketi

üzerinde uzlaşıya varacağı beklentisiyle dolar karşısında yaklaşık dört ayın zirvesine yakın

seyretti. Euro, 1.1415 dolardan işlem görerek %0.1 gerilemiş olsa geçen hafta Çarşamba günü

gördüğü dört ayın zirvesi olan 1.1452 dolara yakın seyrediyor.



Dolar endeksi, ABD borsa vadeli kontratlarındaki gerilemeye paralel olarak %0.2

yükselerek 96.157 seviyesine çıktı.

Altın 1800 doların üzerinde

Altın fiyatları güçlü ABD dolarının etkisiyle hafif gerilese de koronavirüs vakalarındaki

artış ve bu artışın ekonomik etkisine dair endişeler altını 1,800 dolar bariyerinin üstünde

tuttu.



Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 gerileyerek 1,807.80 dolarda seyretti.

Petrol, artan vaka sayıları nedeniyle düşüşte

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, dünya genelinde koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinin etkisi ile geriledi. Talebe yönelik endişeleri ön plana çıkaran gelişmelerin etkisi ile brent petrolü cuma gününe göre 30 cent civarı düşüşle 42,85 dolar düzeyine gerilerken ABD ham petrolü 40,30 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde koronavirüs vaka sayısının 14,5 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısının da 604 bini geçmesinin yatırımcıları tedirgin ettiğini belirtiyorlar.

