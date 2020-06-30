Küresel piyasalar Çin verisiyle yükselişte

30 Haziran 2020

Küresel piyasalar, haftanın ilk işlem saatlerinde yaşanan negatif havadan çok çabuk sıyrılmayı başardı. ABD ve Avrupa borsalarındaki dünkü pozitif hava Asya borsalarıyla birlikte bu sabah saatlerine de taşındı. Asya borsaları Çin'de imalat sektörünün Haziran'da beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren verinin ardından yükselirken, veri koronavirüs krizinin yarattığı büyük tahribattan toparlanmaya çalışan küresel ekonomi için umut verici bir işaret oldu. ABD borsalarındaki dünkü kazanımlarında güçlü konut verisi ve yeni bir teşvik paketine yönelik beklentiler etkili olurken ABD vadelileri yatay hareket ediyor.

Yurt içinde ise TL'nin dolar ve euro karşısındaki sakin seyri bugün de devam ediyor. Dolar/TL, günlerdir alıştığımız 6,85'ten işlem görürken euro/TL'de ise işlemler 7,70'den gerçekleştiriliyor.

Petrolde sınırlı düşüş

Petrol fiyatları, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin petrol üretiminin yeniden başlaması için

görüşmelerde ilerlemeye işaret etmesiyle, yakıt talebindeki toparlanmaya yönelik iyimserlik ve

arzda beklenen artışın piyasayı baskılamasıyla geriledi.



Brent petrolünün varili düne göre yüzde 0.2 düşüşle 41.70 dolardan; ABD hafif ham petrolü ise 39.45 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Altın 1770 dolar düzeyinde

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve salgının ekonomiye yansımasıyla ilgili endişelerin, güvenli liman talebini canlandırmasıyla sekiz yılın zirvesine yakın seyrediyor. Altın dört yıldan uzun sürenin en iyi çeyreklik performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen hafta gördüğü sekiz yılın zirvesi olan 1,779.06 doların 7.76 dolar altında 1,771.30 dolarda seyrediyor.

Günün ajandası



- TÜİK dış ticaret istatistikleri, hizmet üretici fiyatları verilerini açıklayacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borç, kamu net borç stoku, AB tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini yayımlayacak.

- ABD'de Redbook perakende satışlar (15.55), S&P-CS konut fiyatları (16.00), Chicago PMI (16.45), Conference Board tüketici güven endeksi (17.00), Dallas Fed Teksas hizmet sektörü aktivite endeksi (17.30) ve API petrol stok verileri izlenecek.

- Euro Bölgesinde öncü tüketici fiyatları gelecek (12.00).

- İngiltere Merkez Bankası(BoE) Baş Ekonomisti Andy Haldane, ekonomik görünüm hakkında bir konuşma yapacak (13.00).

- New York Fed Başkanı John Williams, Uluslararası Finans

Enstitüsü tarafından düzenlenen "COVID-19 Çağında Merkez

Bankacılığı" seminerinde konuşma yapacak (18.00).

- New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden

Halkbank davasının ara duruşması yapılacak.