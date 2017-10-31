Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

31 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı'nı açıklaması beklenirken, küresel piyasalarda Fed'in bugün başlayan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yatırımcıların odağına yerleşti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamaya göre, Trump, Fed'in başına atayacağı ismi, 2 Kasım Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. Beyaz Saray'dan son günlerde yapılan isimsiz açıklamalar, Trump'ın, mevcut Fed Başkanı Janet Yellen'ın 4 yıllık görev süresinin Şubat 2018'de dolmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için Fed Guvernörü Jerome Powell'ı aday göstereceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Söz konusu beklenti, Fed'in para politikasının değişiklik göstermeden devam edeceğine ilişkin iyimserliği artırırken, beraberinde tahvil faizlerinde de düşüşe neden oldu. 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 2,42 seviyelerinden 2,36'ya kadar geriledi. Dün açıklanan kişisel gelir ve harcama verilerinin beklentiler seviyesinde gelmesine karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

İspanya borsasında alımlar güçlendi



Avrupa tarafında, İspanya'da Katalonya krizi ile ilgili haber akışı takip edilirken, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisi yıllık yüzde 1,6 ile beklentilere yakın arttı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,44 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de 0,23 düşüş kaydetti.

Analistler, Katalonya krizinin büyümeden çözülebileceğine yönelik beklentilerin İspanya borsasında alımları güçlendirdiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi büyüme verisinin takip edileceğini, Almanya'da ise piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını bildirdi.

BoJ faizlerde değişiklik yapmadı

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından Nikkei 225 endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. Politika faizini yüzde eksi 0,10'da sabit bırakan BoJ'un, 2017 ve 2018 mali yılı için enflasyon beklentisini düşürmesi dikkati çekti.

BoJ faiz kararını açıkladı

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi

Kaynak: AA