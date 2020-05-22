Küresel piyasalar haftanın son gününde düşüşte

22 Mayıs 2020

Küresel piyasalarda, haftanın son işlem gününde negatif bir seyir yaşanıyor. ABD borsalarındaki dünkü satıcılı kapanışların ardından ABD vadelileri de ekside... Asya borsalarında, Hong Kong üzerinden yaşanan ABD-Çin gerilimi nedeniyle önemli kayıplar söz konusu. Hong Kong borsasında yüzde 6'yı aşan kayıplar görülürken; Çin'de borsalar yüzde 2'ye yakın ekside. Japonya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantısında açıklanan yeni destek paketinin etkisiyle kayıplar yüzde 1 civarında sınırlanıyor.

Yurt içinde bugün yoğun veri gündemi bizleri bekliyor. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim ve sektörel güven endeksleri ile nisan ayı turizm verilerinin ardından günün ikinci bölümünde ise para banka istatistikleri açıklanacak. Veri bakımdan yoğun olan bugüne dolar/TL 6,79; euro/TL ise 7,42 düzeyinden el değiştiriyor. Borsa İstanbul'da bugünkü kapanışların ardından, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 27 Mayıs çarşamba gününe kadar pazartesi ve salı günü kapalı olacak.

Hafta boyunca yükselişini sürdüren petrol piyasaları, ABD-Çin arasındaki artan tansiyonun etkisiyle bugün yüzde 5'in üzerinde geriliyor. 36 doların üzerini gören brent petrolun varil fiyatı 34 dolardan; ABD ham petrolünün varili ise 31,5 dolardan işlem görüyor.

New York borsası günü düşüşle tamamladı

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,4 azalışla 24.474 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.949 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 9.285 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, koronavirüs salgınının ekonomik verilere yansıması ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin ticaret savaşı belirsizliklerini yeniden gündeme getirmesi etkili oldu.

Japonya'da enflasyon 3,5 yıl sonra ilk kez düştü

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları Nisan'da Aralık 2016'dan bu yana ilk kez yıllık bazda düştü. Nisan ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azaldı. Ekonomistler taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyonun Nisan'da yüzde 0,1 gerilemesini bekliyorlardı.Fiyatlar Mart ayında yüzde 0,4 artmıştı.

Enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan çekirdek enflasyon ise Nisan ayında yüzde 0,2 arttı. Mart'ta fiyatlarda artış yüzde 0,6 seviyesindeydi. Nisan ayında manşet enflasyon ise yüzde 0,1 oldu.

Günün Ajandası

- TÜİK işgücü girdi endeksleri, sektören güven endeksleri verilerini açıklayacak (10.00).

- TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini yayımlayacak (10.00).

- TOBB kurulan ve kapanan şirketler verilerini duyuracak (10.00).

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yabancı ziyaretçi sayısı verilerini açıklayacak (11.00).

- TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak (14.30).

- ABD'de haftalık Baker Hughes sondaj kule sayısı açıklanacak (20.00)