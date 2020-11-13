Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde yön arayışında

Koronavirüs vakalarının dünya genelinde kontrolsüz şekilde artmaya devam etmelerinin yarattığı endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı şirketlerin Çin Ordusu ile bağlantısı olan Çinli şirketlere yatırım yapmalarını yasaklaması Asya borsalarına satış getirirken ve ABD vadeli endekslerinde ise karışık bir seyir izleniyor.



ABD'de Trump yönetiminin yeni bir koronavirüs teşvik paketi için Demokratlar ile müzakerelerden çekilmekte olduğu haberleri de piyasaları olumsuz etkileyen faktörler arasında.



Şu sıralarda Asya'da Nikkei 225 endeksi düne göre yüzde 1,15 eksi işlem görürken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzd 0,55 ve Shanghay'da Bileşik endeks yüzde 0,75 ekside. Asya borsalarının önde gelen endeksleri arasında bugün sadece Kospi'de yükseliş var. Seul'de Kospi endeksi düne göre yüzde 0,55 artıda.



ABD vadelilerine baktığımızda ise Dow Jones Sanayi Endeksi düne göre 22 puan, yüzde 0,08 ekside. S&P 500 vadeli endeksi 1,75 puan, yüzde 0,05 ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 42,75 puan, yüzde 0,36 artıda.