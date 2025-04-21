Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı: Altın rekorda, dolar çakıldı

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

ABD ve Çin arasında tarife restleşmeleriyle şiddetlenen ticaret savaşlarının daha da güç kazanabileceğine yönelik endişeler ve küresel ticaret stratejisindeki belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Trump: Biz ciddiyiz

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı tarife uygulamasındaki kararlılıklarının ciddiye alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklılık esaslı tarife oranlarını duyurduğu 2 Nisan'dan bu yana birçok dünya lideri ve iş insanının kendisine tarifelerden muaf tutulma talebiyle geldiğini bildirdi.

Başkan Trump paylaşımında, "Dünyanın ciddi olduğumuzu bildiğini görmek güzel, çünkü biz ciddiyiz!" değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Çin dışındaki diğer ülkelerle ABD'nin müzakere süreçlerinde ilerlemeler kaydedildiğini işaret ederek, tarifelerin ertelenme süresi dolmadan ABD'nin birçok ülkeyle yeni ticaret anlaşmalarına gidebileceğini söyledi.

Çin tarafında da ticari restleşmelere yönelik endişelerin hala devam ettiğini bildiren analistler, ABD ve Çin arasında şiddetlenen bir ticaret savaşının ABD'nin enflasyonla mücadelesini ve büyümesini etkileyeceğini vurguladı.

Çin'den diğer ülkelere uyarı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Çin'in tüm tarafların ABD ile ekonomik ve ticari farklılıklarını eşit şartlarda istişare yoluyla çözmesine saygı duyduğu, ancak herhangi bir tarafın Çin'in zararına bir anlaşma yapmasına kesin bir şekilde karşı çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin ABD'den gümrük vergisi muafiyeti karşılığında diğer ülkelere Çin'le ticareti sınırlandırmaları için baskı yapmaya hazırlandığı yönündeki bir habere atıfta bulunarak, herhangi bir ülkenin bu tür anlaşmalar peşinde koşması halinde Pekin'in kararlı ve karşılıklı bir şekilde karşı önlemler alacağını söyledi.

Çin'in kendi hak ve çıkarlarını korumaya kararlı ve muktedir olduğu belirtilen açıklamada Çin'in tüm taraflarla dayanışmayı güçlendirmeye istekli olduğu ifade edildi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilime diğer ülkelerinde dahil olmasının küresel ticarette gerilimi artıracağını kaydetti.

Altın rekorda, dolar çakıldı

ABD'de endekslerinde cuma günü Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma Günü tatili nedeniyle işlem yapılmazken ,ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif seyirle başladı.

Son gelişmeler sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 1 düşüşle Mart 2022'den bu yana en düşük seviye olan 98,4'te bulunuyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 385,97 doları test ederek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda yüzde 2 yükselişle 3 bin 382 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle değer kaybetmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 azalışla 66 dolar seviyesinde haftaya başladı.

Cuma günü "Kutsal Cuma Tatili" nedeniyle piyasaların kapalı olduğu Avrupa'da bugün de Paskalya Tatili nedeniyle endekslerde işlemler gerçekleşmeyecek.

Analistler bugün ABD'de başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Çin gösterge faizi oranını değiştirmedi

Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin ve ABD arasında ticaret odaklı gerilim ,bölge borsalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin ve ABD arasında ticaret savaşlarının şiddetlenebileceği endişeleri varlığını korumasına karşın bölge ülkelerinin piyasaları destekleyici tavrı risk algısının yükselmesinin önüne geçiyor.

Öte yandan, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Hong Kong'da ise tatil sebebiyle piyasalarda bugün işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,5 artışla 10.226,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 azalışla 38,0100'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 38,1860 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.150 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.